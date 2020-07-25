Продаем и покупаем: почти четверть жителей Волгоградской области зарабатывают на торговле

Экономика 25.07.2020 09:02
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25.07.2020 09:02
В Волгоградской области в сфере торговли занято около 20 процентов работающего населения региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где подготовили пресс-выпуск ко Дню работника торговли, который будет отмечаться завтра, в 2019 году оборот розничной торговли Волгоградской области сложился в объеме 417,4 млрд. рублей. В расчете на одного жителя Волгоградской области было приобретено товаров на 167 тысяч рублей.
Крупный бизнес в 2019 году формировал 58,2% всех розничных продаж. Вместе с тем, несмотря на присутствие на рынке крупных конкурентов, для некоторых покупателей привычным местом покупок по-прежнему остаются магазины, павильоны, принадлежащие малому бизнесу. Их вклад в товарооборот области составил 35,4%. И только 6,4% составляет в обороте розничной торговли продажа потребительских товаров на рынках и ярмарках. При этом доля интернет-торговли в регионе остается небольшой. Так, в 2019 году через интернет-магазины покупателям было реализовано товаров на 7,1 млрд. рублей, что составляет 1,7% в общем обороте розничной торговли Волгоградской области.
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