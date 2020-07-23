Экономика

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД

Экономика 23.07.2020 17:08 Новости компаний
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23.07.2020 17:08 Новости компаний


Получая пуш-уведомления от Сбербанк Онлайн, всегда можно успеть заплатить штраф со скидкой 50%.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь, чтобы узнать, есть ли выписанный штраф, не нужно регулярно проверять раздел «Штрафы ГИБДД» в Сбербанк Онлайн или другие ресурсы.
Вместо этого, как только водителю выпишут штраф, он сразу получит пуш-уведомление от мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Для того, чтобы не пропустить эту важную информацию, необходимо в разделе «Платежи» выбрать вкладку «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее — «Штрафы ГИБДД» и «Поиск штрафов». Также нужно заполнить и сохранить номер свидетельства о регистрации ТС и номер водительского удостоверения.
Если у вас есть автомобиль или вы водитель, то для вас:
 уведомления, которые приходят моментально — сразу после того, как штраф был выписан. Если заплатить штраф в первые 20 дней с момента нарушения, то вы сможете сделать это с 50%-й скидкой,комиссия за перевод составит всего 1%;
 уплата штрафа непосредственно в Сбербанк Онлайн. Никуда не придется идти, но если вам удобно, то заплатить штраф можно и в отделении банка; 
 внесение данных о водителе и автомобиле только один раз, больше их вносить не надо будет — приложение запомнит их раз и навсегда;
 удобный интерфейс, в котором все штрафы находятся в отдельном разделе, а уплаченные и неуплаченные выделены по-разному;
 история оплат,можно распечатать квитанцию об уплате в любой момент, все подтверждения операций хранятся в приложении;
 при наличии квитанции со штрафом — возможность заплатить штраф в два действия, просто отсканировав штрихкод.

Фото - ru.freepik.com

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