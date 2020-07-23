Вишню нового сезона отправляют на сок

Экономика 23.07.2020 14:11
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23.07.2020 14:11
В садоводческих хозяйствах компании «Сады Придонья» заканчивается уборка вишни – одного из главных видов сырья для производства соков, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Общая площадь вишневых садов компании на сегодняшний день составляет 500 га, из них 150 га – эксплуатационных. По словам главного агронома компании «Сады Придонья» Олега Сергеева, этот год выдался непростым. Температурные колебания, весенние заморозки, сильная засуха могли стать причиной серьезной потери урожая.
«Благодаря накопленному опыту и новейшим технологиям, которые применяются в нашей компании, удалось получить хороший урожай косточковой культуры, – говорит Олег Сергеев. – Порядка 1500 тонн вишни будет отправлено на переработку, а затем на производство соков».
Надо отметить, что косточковую культуру выращивают в двух хозяйствах компании – Центральном управлении и Еланском филиале. Основные сорта, с которыми работают аграрии, Любская и Тургеневка. Они характеризуются высокой потенциальной продуктивностью. Мякоть сочная, плотная, вкус сладко-кислый, что идеально подходит для производства соков. Сбор вишни осуществляется с помощью специальных комбайнов, с высокой производительностью – на одно дерево затрачивается 1,5 минуты, это в 50 раз быстрее человека.
Вопрос развития собственной сырьевой базы имеет важное стратегическое значение для Садов Придонья, в питомниках компании выращиваются саженцы яблони, вишни. Специалисты на практике применяют научные знания, современные методики, что в результате позволяет увеличить качество и объемы посадочного материала.
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