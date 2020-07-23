В Волгоградской области меняют законодательство для достройки проблемных домов

Экономика 23.07.2020 11:06
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23.07.2020 11:06
Изменения в закон о защите прав обманутых дольщиков оперативно предстоит внести депутатам Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», дополненный одной статьей документ уже внесен губернатором в регпарламент. Так, предлагается ускорить выплату субсидий инвесторам, которые берутся за достройку проблемных многоэтажек. В действующей редакции закона указано, что выплаты из бюджета застройщикам полагаются после ввода объектов в эксплуатацию.
Однако ввиду кризисных явлений на фоне пандемии власти региона решили, что перечислить строителям часть понесенных затрат в 2020 году необходимо за фактически выполненные работы на основании первичной документации. При этом инвесторы должен достроить объекта до конца текущего года.
Напомним, на днях дольщики недостроенных жилых комплексов «Династия» и «Адмиралтейский» намеревались объявить голодовку. Они требовали от чиновников возобновления строительства домов до 1 августа. После серий протестных акций в минувшую субботу, 18 июля, в прокуратуре Волгоградской области экстренно провели заседании специальной рабочей группы с представителями руководства Волгограда и региона. В итоге, дольщикам объявили о том, что стройку возобновят 15 августа.
Ключи от квартир в жилых комплексах «Адмиралтейский» и «Династия» владельцы квадратных метров должны были получить еще в 2015 году. Однако работы на объектах были заморожены, компании-застройщики стали банкротами.
В этом году на достройку этих объектов из бюджета региона выделено 200 млн рублей.
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