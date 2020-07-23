Экономика

В Волгоградской области меняют законодательство для достройки проблемных домов

Экономика 23.07.2020 11:06
0
23.07.2020 11:06


Изменения в закон о защите прав обманутых дольщиков оперативно предстоит внести депутатам Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», дополненный одной статьей документ уже внесен губернатором в регпарламент. Так, предлагается ускорить выплату субсидий инвесторам, которые берутся за достройку проблемных многоэтажек.  В действующей редакции закона указано, что  выплаты из бюджета застройщикам полагаются после ввода объектов в эксплуатацию. 
Однако ввиду кризисных явлений на фоне пандемии власти региона решили, что перечислить строителям часть понесенных затрат в 2020 году необходимо за фактически выполненные работы на основании первичной документации. При этом инвесторы должен достроить объекта до конца текущего года.
Напомним, на днях дольщики недостроенных жилых комплексов «Династия» и «Адмиралтейский» намеревались объявить голодовку. Они требовали от чиновников возобновления строительства домов до 1 августа. После серий протестных акций в минувшую субботу, 18 июля, в прокуратуре Волгоградской области экстренно провели заседании специальной рабочей группы с представителями руководства Волгограда и региона. В итоге, дольщикам объявили о том, что стройку возобновят 15 августа.
Ключи от квартир в жилых комплексах «Адмиралтейский» и «Династия» владельцы квадратных метров должны были получить еще в 2015 году. Однако работы на объектах были заморожены, компании-застройщики стали банкротами.
В этом году на достройку этих объектов из бюджета региона выделено 200 млн рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
23.07.2020 17:08
Экономика 23.07.2020 17:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.07.2020 14:11
Экономика 23.07.2020 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2020 16:47
Экономика 22.07.2020 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2020 14:25
Экономика 22.07.2020 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2020 10:52
Экономика 22.07.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2020 19:15
Экономика 21.07.2020 19:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2020 15:31
Экономика 21.07.2020 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2020 14:07
Экономика 21.07.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2020 10:19
Экономика 21.07.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 21:40
Экономика 20.07.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 18:24
Экономика 20.07.2020 18:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 16:56
Экономика 20.07.2020 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 14:59
Экономика 20.07.2020 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.07.2020 13:45
Экономика 20.07.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.07.2020 13:33
Экономика 20.07.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:52
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы отсудил у фонда помощи онкобольным детям 9 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровьяСмотреть фотографии
15:18
Масштабно и комплексно позаботиться о Доне призвал губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
Как я не отдохну этим летом: волгоградцы остаются дома из-за безденежья и коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Вишню нового сезона отправляют на сокСмотреть фотографии
14:07
Уволенного при странных обстоятельствах замгубернатора Волгоградской области убрали из важной комиссииСмотреть фотографии
12:31
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» искусственно восполняет популяции промысловых пород рыб в ВолгеСмотреть фотографии
12:27
Взяла планшетом: в Волгограде сотрудницу ФСИН уличили в коррупцииСмотреть фотографии
12:10
91 житель Волгоградской области узнал о положительном тесте на COVID-19Смотреть фотографии
11:31
Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолгоСмотреть фотографии
11:19
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествийСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхованияСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области меняют законодательство для достройки проблемных домовСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочкуСмотреть фотографии
10:19
На трассе Волгоградской области «Тойота» разбилась в ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографии
09:21
«Капитал МС»: Каждый онкологический пациент имеет право на индивидуальное информационное сопровождение и помощь со стороны страховых представителейСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области дрогнули цены на макарошкиСмотреть фотографии
21:44
Аукцион на строительство под Волгоградом футбольного манежа за полмиллиарда провалилсяСмотреть фотографии
21:14
Под Волгоградом охотника перепутали с сурком и убили выстрелом в головуСмотреть фотографии
19:27
В Волгоградской области подорожал проезд в городских автобусахСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде семья коммерсантов обогащалась на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
16:47
Предприниматели могут анализировать свои доходы и расходы в «Бизнес Портале»Смотреть фотографии
16:12
Малыш весом 630 граммов родился в Волгоградском перинатальном центреСмотреть фотографии
15:31
В Волгоградскую область туристов заманят деньгамиСмотреть фотографии
15:15
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионовСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутатыСмотреть фотографии
14:47
Уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей предложено правительству РоссииСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали ремонт спортшколы, известной по жалобе Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
14:25
«Sreda» для тех, кто устал от городской суетыСмотреть фотографии
14:24
52-летняя женщина пополнила список жертв коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 