Общество

«Чихали они на нас»: жители хутора Волгоградской области обвиняют чиновников в распространении коронавируса

Общество 21.07.2020 11:53
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21.07.2020 11:53


Жители хутора Захоперский Нехаевского района Волгоградской области просят признать их населенный пункт зоной бедствия из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» хуторяне, в июле в Захоперском свалились с тяжелой болезнью несколько местных жителей. «Заразу привезла в наш хутор главбух Захоперского сельского поселения. Она съездила в Воронеж на свадьбу. 30 июня на заседании совета депутатов, где утверждался бюджет поселения, она сильно кашляла, ее просили одеть маску, но она отказалась. Сейчас она в больнице, а заодно с ней заболели еще несколько сотрудников администрации сельского поселения вместе с главой, в том числе и депутат, которая сидела рядом с ней на заседании совета», - рассказывают местные жители. По их словам, двухстороннюю пневмонию нашли и у нескольких членов участковой избирательной комиссии, которые в дни голосования ездили по дворам и окрестным хуторам к избирателям. Члены семей заболевших сейчас находятся на самоизоляции и ждут результатов тестов на ковид.
После вспышки коронавируса в администрации сельского поселения Роспотребнадзор закрыл офис местных чиновников. Но, как рассказывают местные жители, зараза стала распространяться дальше. Инфекцию заподозрили  у ребенка сотрудницы одного из отделений банка, который также закрыли на некоторое время. У кого-то болезнь протекала в легкой форме, но несколько человек находились в тяжелом состоянии в Урюпинской ЦРБ. Кому-то повезло и им удалось отсидеться на самоизоляции без потерь для своего здоровья. 
Между тем, жители хутора считают, что в распространении коронавирусной инфекции виноваты в первую очередь руководители  администрации сельского поселения, которые не только закрывали глаза на несоблюдение требований, введенных в регионе из-за пандемии, но и нередко сами демонстрировали полную беспечность. ИА «Высота 102» сообщало, что 9 мая этого года глава Захоперского сельского поселения Ольга Максимова организовала шествие к памятнику погибшим воинам, где она и ее подчиненные возложили цветы к мемориалу. При этом в регионе уже были запрещены любые массовые мероприятия, а глава поселения и сотрудники сельской администрации были без средств защиты. После этого местные чиновники посетили на дому ветеранов, где провели фотосессию в обнимку с пожилыми людьми. Житель хутора Кругловка Нехаевского района  Виктор Дегтярев в связи с этим попросил дать оценку действиям должностных лиц в условиях введенного режима повышенной готовности функционирования органов управления. На что глава района Сергей Кузнецов в письменном ответе пояснил, что на возложении гирлянды в хуторе Захоперский присутствовали лишь "работники сельского поселения в количестве 3 человек в масках и перчатках". А во время шествия к ним присоединились местные жители, которых попросили не участвовать в шествии, "но они продолжили шествие, соблюдая дистанцию в 1,5 метра" - прозвучало в ответе. 
В настоящее время жители хутора Захоперский живут в осадном положении. В этот населенный пункт отказались возить хлеб из райцентра из-за опасности заразиться коронавирусом. Выручил предприниматель из Урюпинского района, который не побоялся осуществлять поставки продуктов. 
Согласно официальной статистике, в Нехаевском районе по последним данным зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что ситуация с коронавирусной инфекцией в муниципальном образовании контролируется и не является чрезвычайной. «Да, действительно, в хуторе Захоперский коронавирус подтвержден у 6 человек. Все контактировавшие с ними сдали тесты, в настоящее время ожидаются результаты анализов. Допускаю, что будут еще заболевшие. Но речи о том, чтобы объявить карантин в хуторе, не идет - нет никакой массовой вспышки. И в районе, и в хуторе соблюдаются все меры для предотвращения распространения коронавируса. Помещение администрации Захоперского сельского поселения продезинфицировано, в магазине не продадут товар, если покупатель пришел без маски. Поводов для принятия каких-то особых мер, к счастью, нет», - сообщил Сергей Кузнецов. 
На фото: сотрудники администрации Захоперского сельского поселения с главой Ольгой Максимовой на возложении гирлянды к памятнику погибшим воинам 9 мая 2020 года. 

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