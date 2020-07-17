После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о минировании не подтвердилась. Самолет вылетел в пункт назначения в 18.15
Происшествия 17.07.2020 19:09
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17.07.2020 19:09
После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о минировании не подтвердилась. Самолет вылетел в пункт назначения в 18.15
Рейс N4771, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала, сегодня совершил экстренную посадку из-за поступившей информации о возможном минировании самолета, сообщили ИА «Высота 102» в международном аэропорту Волгограда.Воздушное судно с 160 пассажирами на борту приземлилось в 16.25 по местному времени.
После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о минировании не подтвердилась. Самолет вылетел в пункт назначения в 18.15
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