Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор»





Всем владельцам онлайн-касс «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка) стал доступен прием безналичных платежей благодаря сервису Сбербанка «Плати QR». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в настоящий момент в сети Эвотора уже зарегистрировано более 650 тысяч онлайн-касс во всех регионах страны.

Раньше: около четверти торговых точек, использующих онлайн-кассы «Эвотор», не могли и не принимали безналичную оплату.

Теперь: у всех продавцов, владельцев онлайн-касс Эвотор, появилась возможность безналичного приема платежей с помощью QR-кода; QR-код с суммой покупки формируется автоматически на каждый чек благодаря тому, что Сбербанк интегрировал свой платежный сервис в программное обеспечение онлайн-касс.

При оформлении покупки кассиру нужно просто выбрать способ оплаты: наличные, банковская карта или QR-код. Если выбран пункт «Оплата по QR-коду», будет сгенерирован QR-код, включающий в себя сумму покупки. Покупателю необходимо считать его камерой смартфона, а затем оплатить покупку в мобильном приложении Сбербанка (Сбербанк Онлайн) или Тинькофф банка.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Сервис ʺПлати QRʺ успешно зарекомендовал себя и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов QR-код — это быстрый и безопасный способ оплаты покупок, благодаря которому можно забыть о пластиковых картах и наличных. Для предпринимателей — дополнительная возможность обеспечить прием безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование. Уверена, что интеграция сервиса ʺПлати QRʺ в кассовое ПО ʺЭвоторʺ позволит значительно улучшить клиентский опыт».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сервис ʺПлати QRʺ в Поволжье используют уже свыше 11 тысяч клиентов Сбербанка. Безусловно, он упрощает процесс покупок для владельцев банковских карт и позволяет предпринимателям увеличить клиентопоток в точках присутствия. Теперь оценить удобство приема безналичных платежей через сервис ʺПлати QRʺ смогут и владельцы онлайн-касс «Эвотор».

Тиражирование нового функционала на кассах «Эвотор» также будет происходить удобным образом:

● Корпоративным клиентам Сбербанка будет предложено активировать сервис через систему интернет-банкинга Сбербанк Бизнес Онлайн.

● Всем пользователям «Эвотор» будут направлены уведомления с описанием новых возможностей.

● У клиентов Сбербанка, которые уже подключили сервис «Плати QR» и кассу «Эвотор», новый функционал появится автоматически.

Андрей Романенко, основатель и генеральный директор ИТ-компании«Эвотор»: «Прием безналичных платежей стал безусловным требованием покупателей и стандартом розничной торговли, увеличивая выручку, средний чек и лояльность клиентов. Однако, по нашим данным, более четверти торговых точек малого бизнеса до сих пор не использует эти возможности. Сервис оплаты по динамическому QR-коду станет более простым и выгодным способом приема безналичных платежей для многих малых и микропредприятий и поможет им развивать бизнес».

Чем QR-код лучше других способов оплаты?

Покупатели могут:

● оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC (многие старые либо бюджетные модели телефонов не поддерживают бесконтактные платежи).

Продавцы могут:

● экономить на эквайринге (комиссия для малого и микробизнеса составляет от 0,6% до 1,5% в зависимости от отрасли) и эквайринговом оборудовании;

● увеличить выручку (клиенты, даже забыв дома карту или наличные, все равно совершат покупку, от которой иначе пришлось бы отказаться).



