Экономика

Жители Поволжья стали чаще брать потребительские кредиты в Сбербанке онлайн

Экономика 14.07.2020 15:56 Новости компаний
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14.07.2020 15:56 Новости компаний


За первые 6 месяцев текущего года Поволжский банк Сбербанка выдал более 349 тысяч потребительских кредитов на общую сумму почти 68 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, при этом по итогам первого полугодия 2020 года на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество кредитов, выданных онлайн: на 1 июля количество таких кредитов в Поволжье превысило 249 тысяч. 
В Поволжском банке Сбербанка отмечают, что самый большой прирост по количеству онлайн-кредитов зафиксирован в Оренбургской области. По итогам первого полугодия посредством дистанционных каналов банка здесь выдано почти 37 тысяч кредитов, что на 46% кредитов больше, чем в прошлом году. В Волгоградской области прирост составил 45% (41 тысяча кредитов), в Саратовской – 41% (почти 44 тысячи кредитов), в Пензенской – 35% (18,5 тысяч кредитов), в Астраханской – 32% (20,5 тысяч кредитов), в Ульяновской – 31% (почти 25 тысяч кредитов), в Самарской – 28% (свыше 63 тысяч кредитов).
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Сегодня более 70% потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка выдается онлайн — получить кредит можно не выходя из дома. Буквально несколько дней назад Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Теперь в приложении можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Уверена, новые возможности помогут жителям регионов Поволжья ещё удобнее планировать реализацию собственных планов». 
Напомним, в конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.
Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.
Фото - ru.freepik.com

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