Обнаружена лодка бесследно исчезнувшего 37-летнего волгоградца

Происшествия 13.07.2020 13:44
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13.07.2020 13:44
В акватории Волги обнаружена моторная лодка, на которой три дня назад уплыл и не вернулся 37-летний Алексей Кашавкин. Об этом ИА «Высота 102» сообщила гражданская супруга пропавшего Яна Ковалева. Поиски мужчины продолжаются. Лодку нашли в заводи неподалеку от места, где отдыхала компания друзей.
Напомним, Алексей Кашавкин пропал вечером 10 июля. Вместе с супругой и друзьями он отдыхал на Волге в районе острова Денежного. Мужчина один сел в лодку и уплыл. Спустя пару часов близкие Алексея вызвали полицию, которые вместе со спасателями отправились на его поиски.
По словам жены Алексея, он не был пьян и не имел проблем с сердцем. Приметы Алексея Кашавкина: рост - 180 см, среднего телосложения, был одет в сине-голубые плавки, на правой кисти руки - татуировка в виде кельтского узора.
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