Происшествия

Под Волгоградом пенсионер трагически погиб на дороге

Происшествия 12.07.2020 10:46
0
12.07.2020 10:46


85-летний мужчина погиб на дороге, которую пытался перейти в неустановленном месте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в Камышинском районе накануне. По предварительным данным, в первой половине дня 43-летний водитель, управляя автомашиной «Лада-217030», двигаясь по автодороге «Камышин-Воднобуерачное» со стороны села  Воднобуерачное в сторону Камышина, на 11 км совершил наезд на пенсионера, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате пешеход скончался на месте.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Происшествия
12.07.2020 10:34
Происшествия 12.07.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2020 08:18
Происшествия 12.07.2020 08:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2020 10:25
Происшествия 11.07.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2020 10:00
Происшествия 11.07.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2020 09:43
Происшествия 11.07.2020 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2020 09:30
Происшествия 11.07.2020 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.07.2020 11:08
Происшествия 10.07.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2020 21:54
Происшествия 09.07.2020 21:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2020 10:55
Происшествия 09.07.2020 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2020 09:27
Происшествия 09.07.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 17:54
Происшествия 08.07.2020 17:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 17:29
Происшествия 08.07.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 16:24
Происшествия 08.07.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 15:49
Происшествия 08.07.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 10:08
Происшествия 08.07.2020 10:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:43
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикамСмотреть фотографии
14:02
Похудевший из-за пандемии бюджет Волгоградской области ожидает перекройка ​Смотреть фотографии
12:48
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птицСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области фермер оставил слабовидящих стариков без земельных наделовСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом пенсионер трагически погиб на дорогеСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом водитель с тремя детьми в машине устроила опасное ДТПСмотреть фотографии
09:12
Для сотен братских могил в Волгоградской области установят границыСмотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом двухлетняя девочка утонула в надувном бассейнеСмотреть фотографии
22:54
Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионахСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области продлили действие ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские коммунисты выдвинули кандидатов на довыборы в городскую и областную думыСмотреть фотографии
16:22
В Урюпинске Волгоградской области за 250 миллионов рублей построят детский садСмотреть фотографии
15:55
Осужденной за поножовщину волгоградке выставили счет за работу врачейСмотреть фотографии
14:03
Засуха и суховеи: в Волгоградской области сохраняется сильнейшая жараСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героинаСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублейСмотреть фотографии
11:44
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижаетсяСмотреть фотографии
10:25
На плотине Волжской ГЭС перевернулся грузовик с квасомСмотреть фотографии
10:00
В селе Волгоградской области по неосторожности сгорели постройкиСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области сбили двух детей на велосипедахСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде три легковушки догнали друг друга: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом запрещенные «Свидетели Иеговы» незаконно подарили недвижимость коллегам в ДанииСмотреть фотографии
21:57
В скандальную историю с ремонтом бассейна «Спартак» в Волгограде вникнет прокуратураСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом арестовали подозреваемого в двойном убийстве подросткаСмотреть фотографии
17:39
Более 30 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка жители Поволжья подали онлайнСмотреть фотографии
16:52
Губернатора Хабаровского края заключили под стражуСмотреть фотографии
16:36
Под Волгоградом мстительный ухажер сжег автомобиль подруги и поплатилсяСмотреть фотографии
15:43
Разбогатевший на продаже дома волгоградец получил петлю на шею от соседейСмотреть фотографии
15:28
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 