Волгоградская область запылала: тушат леса и поля, эвакуируют жителей

Происшествия 08.07.2020 17:29
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08.07.2020 17:29
Жителей хутора Княжеский 2 в Волгоградской области сегодня эвакуировали из-за ландшафтного пожара, который перекинулся на постройки в населенном пункте. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время пожарные расчеты борются с огнем.
Сообщение о пожаре вблизи населенного пункта в Михайловском районе поступило в оперативные службы в 13:01. Загорелось пшеничное поле площадью 100 га. Из-за порывов ветра огонь перешел на хозяйственные постройки в хуторе, где всего порядка 50 домовладений. Всех жителей из-за возникшей угрозы эвакуировали в безопасное место.
Тревожная информация поступает из Ольховского района. В региональном МЧС уточнили, что здесь ландшафтный пожар перекинулся на лесной массив, расположенный в районе села Липовка. Жителей эвакуируют. Площадь возгорания уточняется. Там сейчас наращивают группировку сил и средств.
Напомним, в Волгоградской области уже несколько дней стоит сухая и жаркая погода. Температура воздуха превышает отметку в 40 градусов.
В связи с осложнением ситуации с ландшафтными и лесными пожарами в регионе губернатор провел заседание оперативного штаба. Даны дополнительные поручения по усилению группировки сил и средств региональной противопожарной службы.
Случаи возгорания сегодня зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городском округе - город Михайловка. Глава региона Андрей Бочаров акцентировал внимание, что при угрозе дальнейшего распространения огня необходимо принять дополнительные меры по защите людей, организовать эвакуацию жителей населенных пунктов из опасных зон. Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица. Кроме того, начальнику главного управления МЧС по Волгоградской области поручено запросить дополнительную поддержку спецавиации по тушению лесных пожаров.
Стоит отметить, что сильный порывистый ветер и экстремальные температуры, сохраняющиеся в регионе, способствуют быстрому распространению огня.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что сегодня на территории Михайловского, Ольховского, Октябрьского, Иловлинского, Фроловского, Даниловского и Калачевского районов сотрудники районных отделов внутренних дел подняты по тревоге из-за ландшафтных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, правоохранители выполняют полицейские задачи в зоне возгораний и ликвидации их последствий. На помощь в борьбе с ландшафтными пожарами в районы с наиболее сложной оперативной обстановкой направлены сотрудники сводного отряда регионального Главка.
В зоне ликвидации пожара перед полицейскими стоят задачи по проведению мероприятий по охране общественного порядка, пресечения случаев мародерства, организации дорожного движения и оцеплению территории, а также оказание необходимого содействия силам МЧС и помощь оказавшимся в зоне бедствия гражданам.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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