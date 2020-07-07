Экономика 07.07.2020 15:52 Новости компаний
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07.07.2020 15:52 Новости компаний
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков от начального этапа до ввода объекта в эксплуатацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новый кредитный продукт Сбербанка для застройщиков «2 в 1» включает в себя генеральное соглашение с двумя траншами: на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома.
Сделка заключается в момент приобретения участка. На этом этапе застройщик должен иметь градостроительный план земельного участка, на основе которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта.
После оформления исходно-разрешительной документации и в случае подтверждения основных предпосылок проекта, которые были заложены при одобрении сделки, банк приступит к финансированию второго этапа проекта — строительства жилого дома. Источником погашения кредита станут средства от продажи квартир.
Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка: «Мы предлагаем данный продукт для застройщиков с большим опытом работы, реализующих прибыльные проекты, что существенно сокращает time to money — время от подачи заявки до получения денег. Опыт таких компаний позволяет с достаточной точностью спрогнозировать будущие денежные потоки по проекту уже на входе в сделку. Это поможет исключить этап повторного рассмотрения сделки при получении исходно-разрешительной документации. На наш взгляд, главное преимущество подобных сделок — возможность снижать процентную ставку не только по траншу на проектное финансирование, но и по траншу на покупку земли за счет накоплений на счетах эскроу».
Как отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка, новый продукт уже доступен для девелоперов большинства областей Поволжья. В банке рассчитывают, что с его помощью застройщикам будет ещё удобнее реализовывать проекты в регионах.
Сбербанк продолжает активно финансировать застройщиков. Кредитный портфель девелоперов жилья в банке с начала года вырос на 24% и достиг 547 млрд руб. (по данным на 01.06.2020 г.). С начала года по состоянию на 22.06.2020 года банк одобрил более 330 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму более 470 млрд руб.
Фото ru.freepik.com
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