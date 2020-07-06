Спасенный в Волгограде львенок станет звездой всероссийской акции

Львенка везли в коробке в Москву
Общество 06.07.2020 16:33
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06.07.2020 16:33
День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Волгограде отметят в ходе всероссийский акции онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, основное представление, которое будет транслироваться на местном телеканале и в YouTube (по ссылке https://youtu.be/KzZwjpBlupQ), пройдет на манеже "Забайкальского Цирка династии Довгалюк", который в настоящее время находится на гастролях в Волгограде. Передвижной цирк из Забайкалья, напомним, приехал в Волгоград до начала пандемии и вынужденно остался в городе-герое до снятия ограничительных мер.
За это время цирковая семья неожиданно пополнилась львенком, которого спасли волгоградские полицейские от гибели. Полуторамесячного пушистого малыша обнаружили в рейсовом автобусе на посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе по пути в Москву. Животное пытались перевезти в столицу незаконным путем. Врачи установили, что львенок истощен и болен пневмонией. Малыша выходили. В настоящее время львенок по кличке Гром чувствует себя хорошо и находится в цирке династии Довгалюк.
Как ожидается, на празднике его представят публике. Цирковые артисты покажут свои номера, а дополнят их показательные выступления конной полиции, кинологической службы и отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Волгоградской области.
Зрителями представления в удаленном формате станут воспитанники детских домов от Калининграда до Приморья, дети из многодетных семей Волгограда, социально-реабилитационных центров, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Трансляция начнется в 09.30 по московскому времени.
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