









Нелегально и с нарушением санитарных норм через Волгоград пытались провезти маленького львенка в багажном отделении рейсового автобуса «Махачкала-Москва». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, рейсовый автобус «Сетра» был остановлен полицейскими сегодня для плановой проверки на рубежном посту «Чапурниковский» в Светлоярском районе.





В багажном отсеке автобуса был обнаружен плотно-закрытый деревянный ящик, владельца которого среди пассажиров не было. 38-летний водитель автобуса не смог пояснить содержимое ящика. С его слов, груз ему передали неустановленные лица для транспортировки в столицу.

Полицейские вскрыли ящик и обнаружили в нем львенка. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог.





Ветеринарный врач кинологического центра Управления МВД России по г. Волгограду, осмотрев львенка, пришел к выводу, что животное истощено и сильно напугано, а его перевозка осуществлялась с нарушением санитарных норм.

Было принято решение о перевозке животного в Волгоград и временного помещения в кинологический центр. Совместно со специально приглашенным дрессировщиком забайкальского цирка династии Довгалюк – Виталиев Довгалюк ему подобран рацион питания и определены условия содержания.





По факту перевозки экзотического животного проводится проверка.



