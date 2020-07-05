Волгоградская компания "Виво маркет" набирает сотрудников для работы на фабрике готового питания и школьных пищеблоках





ООО “Виво маркет” объявило масштабный набор специалистов различного уровня и квалификации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, тем самым компания подтвердила статус социально ответственного предприятия, которое выполняет задачу, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным об обеспечении учеников 1-4 класса бесплатным качественным горячим питанием, а также поддерживает План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции Правительства РФ, где отрасль общественного питания отнесена к наиболее пострадавшим.

Подробности о масштабной рекрутинговой кампании - в интервью с директором ООО “Виво маркет” Марией Лязниковой и главным HR-специалистом Натальей Федунишиной.

- Специалистов каких специальностей и какого возраста вы ждете на предприятии?

- У нас открыт массовый набор персонала всех ступеней, которые могут быть, - отметила директор ООО “Виво маркет” Мария Лязникова. - То есть нам нужен персонал в цеха, на пищеблоки. Нужны кухонные работники, повара разных разрядов, заведующие производством. Но помимо этого мы набираем штат технологов, специалистов мониторинга объектов, пищевой безопасности, топ-менеджеров в том числе. Идет масштабный набор по всем фронтам. Поэтому когда люди говорят, что в Волгограде работы нет, особенно сейчас, мы с этим не соглашаемся, у нас работа есть, приходите!

- Четких возрастных критериев нет, - прокомментировала Наталья Федунишина. - Если человек активен и понимает специфику работы - мы ждем. Мы готовы работать с разными возрастными группами, но, следуя рекомендациям контролирующих ведомств, просим людей старше 65 лет все же сконцентрироваться на своем здоровье и отложить вопросы трудоустройства.

- Значит ли это, что порог требований на предприятии снижен, и вы берете всех подряд?

- Это значит, что наши двери открыты для всех, кто готов обучаться, расти, развиваться, проявлять инициативу, брать на себя ответственность, - пояснила Мария Лязникова. - Но мы также рады и узкопрофильным специалистам. Если человек - супер классный кухонный работник, и у него нет планов стать заведующим производства, то мы уважаем его выбор, и он будет лучшим кухонным работником нашего предприятия. Мы - компания молодая, ведем свою деятельность недавно. Когда год назад открылся комбинат, а затем 1 сентября 2019 года мы начали работать оператором социального питания, мы поставили перед собой задачу понять, чем этот рынок живет и дышит, каковы его правила и особенности. Теперь мы готовы применить все новые знания и создать новую модель работы, прийти в новый учебный год с другим набором кадров, с другим уровнем их подготовки и качественными требованиями к их квалификации. При этом мы готовы обучать, развивать и молодых людей, и людей в возрасте. Уже наладили сотрудничество с волгоградскими колледжами, проводим встречи с будущими специалистами, объясняем преимущества работы у нас. Наша мечта - вырастить универсальных специалистов, которые смогут трудиться в любой школе, на любом пищеблоке, обладающих знаниями о полном цикле работы с тем или иным продуктом.

- Но в общепите сейчас очень многие остались без работы, по идее у вас не должно быть отбоя от желающих...

- Тут важно понимать специфику социального, а в нашем случае, школьного питания, - отметила Наталья Федунишина. - Часто, когда мы нанимаем персонал из ресторанного бизнеса, сталкиваемся с тем, что люди не до конца понимают особенностей работы в сфере социального питания. Так, у нас очень много ограничений по пищевой безопасности, особые СанПиНы, документация, которую необходимо знать. Кроме того, готовить продукт в детском питании тот, который безопасен и привлекателен для ребенка, - особое искусство. Мы понимаем, что готовых специалистов очень мало, нам их нужно обучать, и мы к этому готовы. Разработали собственные курсы, которые нужно будет обязательно пройти всем соискателям, сдать итоговое тестирование, пройти стажировку. Плюс нужно быть готовым к регулярному обучению уже во время работы.

- Ну а нашим нынешним сотрудникам хочу сказать, что как раз сейчас у вас есть прекрасная возможность для роста, - пояснила Мария Лязникова. - Даем все шансы для горизонтального и вертикального продвижения. Мы открыты для всех ваших идей и предложений. Мы уже не раз декларировали свой посыл - изменить представление о социальном питании. Но мнение о нас у детей и родителей складывается прежде всего тогда, когда они приходят в школьную столовую. И там их должны встречать люди, которые своими улыбками, энергией заряжают всех вокруг. Какое бы у нас ни было сильное производство, мы понимаем, что если у нас не будет таких передовых, сильных, смелых, открытых, улыбчивых людей на пищеблоках, то мы с задачей не справимся. А учитывая, что с 1 сентября охват горячим питанием в школах вырастет в разы, именно эти люди станут нашей опорой.

- Какие социальные блага гарантирует предприятие?

- Стабильную “белую” заработную плату, официальное оформление, предоставление корпоративного транспорта, в отдельных случаях компенсации за ГСМ. Карьерный рост, возможность реализовать себя, - отметила Наталья Федунишина. - Очень важно, что у нас каждый будет услышан. Если человек инициативен, то мы его быстро заметим - такие случаи были не раз, когда люди из грузчика за считанные месяцы “дорастали” до старшего смены, или из кухонного работника до заведующего производством. Уровень зарплат будет зависеть от квалификации и зоны ответственности. С сентября изменим мотивационную составляющую, и сотрудник сам сможет влиять на свой уровень дохода. Все дополнительные вопросы можно задать мне по номеру 8 906 172-16-99.



