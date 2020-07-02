Экономика 02.07.2020 12:16
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02.07.2020 12:16
Банк «Открытие» увеличивает максимальную сумму кредита по «Госпрограмме 2020». С 6 июля 2020 г. взять кредит на приобретение жилья у застройщика в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях можно будет на сумму до 12 млн рублей, в других регионах страны – до 6 млн рублей.
16 июня банк также снизил ставку по программе до 5,99% годовых. Это одно из лучших предложений на российском рынке ипотечного кредитования, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Госпрограмма 2020» позволяет приобрести квартиру у застройщика в кредит по льготной ставке. Программа ориентирована на самый широкий круг заемщиков: взять кредит на выгодных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.
«Мы безусловно приветствуем инициативы государства, направленные на поддержку населения и экономики в сегодняшних непростых условиях. Последние изменения в «Госпрограмме 2020» позволят еще большему числу российских семей осуществить свою мечту о новом комфортабельном жилье», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».
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