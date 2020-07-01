10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда

Происшествия 01.07.2020 10:01
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01.07.2020 10:01
Полиция Волгограда разыскивает 10-летнего Вову Кириллова, который пропал накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, 30 июня мальчик вышел из дома в Краснооктябрьском районе и не вернулся.
Приметы ребенка: славянской внешности, на вид 6-7 лет, рост 140-145 см, глаза карие, среднего телосложения, волос короткий русый. Был одет: красная футболка, синие шорты, черные шлепки. Сотового телефона не имеет.
Всем, кому что-либо известно о нахождении ребенка, просьба сообщить по телефону 02, в дежурную часть Управления МВД России по Волгограду – 93-01-11 либо 93-74-90 - дежурная часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду.
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