10-летний Вова пропал без вести в Краснооктябрьском районе Волгограда





Полиция Волгограда разыскивает 10-летнего Вову Кириллова, который пропал накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, 30 июня мальчик вышел из дома в Краснооктябрьском районе и не вернулся.

Приметы ребенка: славянской внешности, на вид 6-7 лет, рост 140-145 см, глаза карие, среднего телосложения, волос короткий русый. Был одет: красная футболка, синие шорты, черные шлепки. Сотового телефона не имеет.

Всем, кому что-либо известно о нахождении ребенка, просьба сообщить по телефону 02, в дежурную часть Управления МВД России по Волгограду – 93-01-11 либо 93-74-90 - дежурная часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду.



