ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Экономика 30.06.2020 10:51 Новости компаний
0
30.06.2020 10:51 Новости компаний
ВТБ с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей – в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.
«Ипотека с господдержкой 2020» пользуется высоким спросом клиентов – в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.
Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита – до 30 лет.
Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.
Реклама
От домохозяек до церемониймейстера похорон: кто чаще всего покупает полисы страхования жизни30.06.2020 16:07
Экономика 30.06.2020 16:07
«Волгоградоблэлектро» завершает ликвидацию последствий урагана в Калаче-на-Дону30.06.2020 15:43
Экономика 30.06.2020 15:43
Банк «Открытие» внедрил новую систему электронного обмена информацией с госорганами30.06.2020 11:11
Экономика 30.06.2020 11:11
Волгоградское МУП оформляет кредит на зарплату работникам30.06.2020 10:03
Экономика 30.06.2020 10:03
Волгоградстат зафиксировал рост зарплат жителей региона во время пандемии29.06.2020 21:04
Экономика 29.06.2020 21:04
Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке29.06.2020 15:59
Экономика 29.06.2020 15:59
Банк «Открытие» консолидировал сдачу налоговой отчетности по частным клиентам на новой ИТ-платформе29.06.2020 13:05
Экономика 29.06.2020 13:05
Сады Придонья создали игровую комнату для детей29.06.2020 11:28
Экономика 29.06.2020 11:28
Волгоградские промпредприятия направили на информатизацию более миллиарда рублей26.06.2020 15:18
Экономика 26.06.2020 15:18
ВТБ в Волгоградской области запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса26.06.2020 12:25
Экономика 26.06.2020 12:25
Сады Придонья продолжают техническое перевооружение на предприятии26.06.2020 11:45
Экономика 26.06.2020 11:45
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус26.06.2020 10:26
Экономика 26.06.2020 10:26
Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий25.06.2020 17:40
Экономика 25.06.2020 17:40
АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химии25.06.2020 13:18
Экономика 25.06.2020 13:18
Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком25.06.2020 10:27
Экономика 25.06.2020 10:27
Реклама