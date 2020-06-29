В Волгоградской области ударили исками по электроудочкам





По искам прокуратуры в Волгоградской области заблокированы 28 сайтов с объявлениями о продаже запрещенных в России орудий лова. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на указанных сайтах содержались сведения о продаже электроудочек, которые запрещены в РФ, так как они губят рыбу и водных животных в радиусе нескольких метров.

При этом вход на сайты был свободный, регистрация пользователей для доступа не требовалась. Рассмотрев иски прокуратуры, суд признал информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению в РФ. В настоящее время все 28 сайтов с запрещенной информацией заблокированы.



