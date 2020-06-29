Экономика

Сады Придонья создали игровую комнату для детей

Экономика 29.06.2020 11:28
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29.06.2020 11:28


В одном из центровых волгоградских ресторанов появилась игровая комната для детей от Садов Придонья. Специалисты компании воссоздали атмосферу городка, где расположены красивые дома, магазины, имеется железная дорога, за городом растет сад и работает завод по производству соков. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
По словам менеджера по рекламе компании «Сады Придонья» Рената Слашкина, придумавшего дизайн игрового пространства, площадь комнаты небольшая, всего 3х2 метра, но потолки  хорошей высоты – 3,5 м. Это натолкнуло на мысль создать  трехуровневую систему встроенных блоков, где на первом уровне размещен транспортный «виадук» с магазинами в нишах, на втором – радиоуправляемая железная дорога – «изюминка» комнаты,  на верхнем  ярусе расположился яблоневый сад, инсталляция мини-завода, где производят вкусные соки. За счет цветовых решений удалось визуально расширить комнату. 
«В дизайне помещений для детей необходимо было учитывать такие факторы, как мягкость, текстура, цвет и освещенность, – рассказывает Ренат Слашкин. – Мы постарались учесть эти характеристики, чтобы создать вокруг ребенка эстетически приятное окружение». 
Проект осуществлен за счет средств Садов Придонья. Выполнены необходимые ремонтные работы, обновлены стены и потолок, настелено ковровое покрытие, комната минимально оборудована мебелью. Были соблюдены главные требования к современному интерьеру детской комнаты: безопасность, экологичность, комфорт и сочетаемость материалов между собой.  
Игровая получилась совсем не похожей на другие, здесь детям предлагают полезные знания, яркие впечатления и возможность быть самостоятельными. 

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