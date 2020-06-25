Телеком

МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды

Телеком 25.06.2020 12:42 Новости компаний
0
25.06.2020 12:42 Новости компаний


МегаФон продолжает расширять портфель IoT-продуктов и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, оно позволит водоканалам автоматизировать процессы, в режиме онлайн получать детальную информацию о работе объектов, находящихся в десятках километров друг от друга, и упростит контроль за качеством воды, что особенно актуально при напряженной эпидемиологической ситуации.
Водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, при этом большинство процессов остаются не автоматизированными. Решение МегаФона быстро интегрируется с уже существующим оборудованием, позволяет на базе IoT-платформы объединить в одну систему разные приборы учета и доавтоматизировать всю цепочку технологического процесса, значительно снизив нагрузку на сотрудников.
«Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию,«Онлайн-мониторинг воды» позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», – говорит Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.
Используя это разработанное специально для водоканалов решение, можно в круглосуточном режиме контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения,а также осуществлять охрану инфраструктурных объектов.
«Онлайн-мониторинг воды» позволяет оценивать состояние поступающей воды, уделять пристальное внимание качеству ее очистки на фильтровальных станциях, осуществлять повышенный контроль очистки сточных вод,что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
Насосным станциям решение МегаФона помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс благодаря постоянному мониторингу состояния. 
Сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и дает возможность  следить за состоянием глубоко пролегающих труб. При этом IoT-платформа контролирует работоспособность установленных в труднодоступных местах датчиков и находящихся в них SIM-карт.
Сотрудник водоканала получает всю информацию в личном кабинете сервиса, может там же формировать экономические и технические отчеты для сбытовых организаций, отслеживать даты поверок приборов, передавать данные в расчетную систему предприятия (1С). Уведомления о любых нештатных ситуациях оперативно поступают в SMS и на электронную почту.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Телеком
25.06.2020 15:11
Телеком 25.06.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.06.2020 12:09
Телеком 23.06.2020 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2020 13:58
Телеком 22.06.2020 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2020 13:17
Телеком 22.06.2020 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.06.2020 10:17
Телеком 19.06.2020 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2020 13:11
Телеком 18.06.2020 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.06.2020 16:05
Телеком 15.06.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 15:50
Телеком 10.06.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 15:36
Телеком 10.06.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 10:29
Телеком 10.06.2020 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 09:54
Телеком 10.06.2020 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2020 14:08
Телеком 09.06.2020 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2020 12:43
Телеком 08.06.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:47
Телеком 05.06.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:05
Телеком 05.06.2020 13:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:11
Tele2 запускает тариф для геймеровСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде остановят наземную часть «Скоростного трамвая» и пустят 100 новых троллейбусовСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионеркаСмотреть фотографии
14:27
Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Госучреждение Волгоградской области заказало «Волонтеров Конституции»Смотреть фотографии
14:00
В сквере у собора Александра Невского в Волгограде возводят трехъярусный амфитеатрСмотреть фотографии
13:52
Сделать из ЦУМа в Волгограде Эрмитаж предложили министру культурыСмотреть фотографии
13:18
АО «КАУСТИК» расширило линейку продукции товаров бытовой химииСмотреть фотографии
12:42
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга водыСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области – очередная смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из АзербайджанаСмотреть фотографии
10:50
Губернатор Волгоградской области в первых рядах принял участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде военный «КамАЗ» смял легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского садаСмотреть фотографии
08:53
Руководитель Волгоградстата Александр Чунаков: «Экономика неотделима от статистики»Смотреть фотографии
07:56
В Волгограде утонул студент-первокурсник из ЕгиптаСмотреть фотографии
22:08
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождьСмотреть фотографии
21:49
«Сливки общества» собрались в Волгограде на закрытом для горожан концертеСмотреть фотографии
19:38
Министр культуры России начала визит в Волгоград с посадкиСмотреть фотографии
17:16
Спикер Госдумы на Мамаевом кургане в Волгограде вспомнил погибшего под Камышином дядюСмотреть фотографии
16:45
Жителям Волгоградской области не простят долги за капремонтСмотреть фотографии
15:32
Пасмурный вечер с ливнями и шквалистым ветром пообещали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Волгоградские спасатели выстроились в гигантскую цифру «75»Смотреть фотографии
13:09
Не допущенным на парад и концерт волгоградцам вручают утешительные подаркиСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде отгремел парад ПобедыСмотреть фотографии
12:03
В плену сотни: в Волгоградской области с коронавирусом все стабильноСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области водитель без прав погиб в ДТПСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде дадут артиллерийский салютСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области кроссовер с водителем и пассажиром улетел в кюветСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 