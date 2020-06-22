Происшествия

Пенсионера в Волгоградской области подстрелил односельчанин после ссоры на сенокосе

Происшествия 22.06.2020 16:00
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22.06.2020 16:00


68-летний житель одного из сел в Камышинском районе Волгограде попал накануне в больницу с огнестрельным ранением левой ноги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вскоре был установлен стрелявший в пенсионера. Им оказался 45-летний односельчанин потерпевшего. Установлено, что между мужчинами возникла ссора на территории поля, где они косили траву. Подозреваемый уехал домой и вернулся с зарегистрированным на него охотничьим ружьем. Мужчина произвел выстрелы дробью сначала в автомобиль потерпевшего, а затем ему в ногу. Оружие изъято.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет.

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