«Мы дорожим каждым клиентом»: Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей





В июне свой двадцатилетний юбилей празднует Россельхозбанк. В Волгоградской области он представлен региональным филиалом, действующим с 2001 года. О работе банка «Высоте 102» рассказал директор Волгоградского регионального филиала Андрей Анатольевич Гавриленко.

– Андрей Анатольевич, какие изменения в сельском хозяйстве региона Вы считаете важными?

– За последние 10 лет все российские сельское хозяйство совершило мощный прорыв, превратившись в передовую отрасль экономики. Волгоградская область продолжает оставаться одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране. Значительных успехов сельхозтоваропроизводителям удалось достичь в растениеводстве: волгоградское зерно не только востребовано в регионе и стране, но и большими объемами идет на экспорт. На новый уровень вышли овощеводы: регион не первый год подтверждает статус «всероссийского огорода». Сейчас овощи Волгоградской области закрывают 15 % потребности всей страны, внося ощутимый вклад в продовольственную безопасность страны.

Одна из целей, ради достижения которой создавался Банк – сделать сельское хозяйство рентабельным бизнесом. С 2001 года филиал Россельхозбанка направил в экономику региона свыше 94 млрд рублей, из которых порядка 77 млрд рублей –в АПК.

– Какие уникальные проекты Банк помог реализовать?

– С начала реализации нацпроекта «Развитие АПК» при содействии Россельхозбанка введены в эксплуатацию около 4 200 аграрных инвестиционных проектов. Если говорить конкретно о нашей Волгоградской области, то хочу отметить крупный инвестиционный проект, в реализации которого участвует РСХБ сегодня. Это строительство современного и высокотехнологического предприятия по глубокой переработке зерна мощностью 140 000 тонн в год кукурузы в хуторе Шарашенский Алексеевского района. Общий объем инвестиций в проект ООО «НьюБио» составит более 12,8 млрд рублей. Реализация этого экспортноориентированного проекта позволит не только обеспечить переработку в больших объемах зерна кукурузы, выращиваемой в Волгоградской области, но и создать порядка 300 рабочих мест.

Но современное российское сельское хозяйство – это не только агрохолдинги и крупные компании. Новой реальностью аграрного сектора стало фермерство. Одним из стратегических направлений деятельности Банка является кредитование малых форм хозяйствования, так как мы понимаем, что поддержка малого предпринимательства на селе способствует более эффективному использованию земельных ресурсов, обеспечению круглогодичной занятости населения, росту доходов жителей сельских территорий.

К примеру, в Волгоградской области активными темпами развивается овощеводство, в регионе действуют 900 фермерских хозяйств, производство овощной продукции выросло до миллиона тонн. Прирост урожайности связан с использованием новых технологий, орошения, средств защиты растений, качественных семян. На все это нужны финансовые ресурсы. Россельхозбанк имеет необходимые инструменты для поддержки фермерских хозяйств.

– Какие программы работают в Банке для поддержки фермеров?

– Одно из приоритетных направлений - это льготное кредитование. С начала года мы выдали фермерам 161,4 млн рублей кредитных средств, в том числе 139,6 млн рублей – по льготной ставке. Продуктовая линейка меняется. Например, с конца прошлого года мы предлагаем клиентам кредит «Микро АПК», позволяющий фермерам быстро, в упрощенном порядке получить средства. В этом году анонсировали «Зеленый коридор» –возможность действующему клиенту получить новый кредит без повторной подачи документов. Для «новичков» в аграрном бизнесе разработан кредитный продукт «Стань фермером».

Кроме того в ближайшее время планируется запуск цифровой экосистемы для фермеров, совмещающей в себе ряд полезных сервисов и дающейвозможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

– А какие есть предложения для клиентов-физических лиц?

– В честь 20-летия Банка запущены несколько акций: «Кредит юбилейный», вклад с привлекательной процентной ставкой – «Юбилейная ставка».

Кроме того, заработала виртуальная площадка продаж фермерской продукции, где клиенты могут совершать покупки не только за рубли, но и за баллы лояльности программы «Урожай».

Отдельно стоит выделить ипотечное льготное кредитование граждан. В конце мая ставка в рамках госпрограммы «Ипотека с господдержкой 2020», действующей в целях оказания помощи гражданам и строительной отрасли,была снижена до 5,9 % годовых. Новая государственная программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для наших граждан станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости.

С начала года в регионе заработала программа «Комплексное развитие сельских территорий». Россельхозбанк стал активным участником этой программы. Банк предложил клиентам в рамках действующей программы льготную сельскую ипотеку. Процентная ставка по сельской ипотеке – до 3 % годовых. При выполнении условия по добровольному страхованию жизни и здоровья заемщика процент ставки становится еще ниже.

– Андрей Анатольевич, каким вступает в третью декаду 21 века Россельхозбанк?

– Банк продолжает свое развитие, как многофункциональный финансовый институт, работающий для сельского и городского населения и бизнеса, предлагающий конкурентные, выгодные и удобные продукты и услуги. Мы ежедневно улучшаем качество сервиса и дорожим каждым клиентом, обратившимся в Банк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



