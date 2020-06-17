Расследования

В Волгограде члену «сливочной» ОПГ дали срок

Расследования 17.06.2020 16:56
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17.06.2020 16:56


К 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорен 39-ти летний участник ОПГ, осуществлявшей сбыт растительного спреда под видом сливочного масла, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и предусмотренной законодательством информации, в составе организованной группы, в особо крупном размере). Вину в инкриминируемом деянии подсудимый полностью признал, уголовные дела в отношении сообщников находятся на стадии судебного рассмотрения. 
В суде установлено, что ОПГ в период с февраля по май 2019 года поставляла юридическим лицам со склада в Дзержинском районе фальшивое сливочное масло. Всего было реализовано продукции без маркировки на сумму порядка 1 млн 700 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.

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