В Волгограде из-за угрозы атаки БПЛА введён запрет на приём и отправку самолётов

11.08.2025 09:46
11 августа Росавиацией был введён план «Ковёр» в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно приостановила приём и отправку пассажирских самолётов.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - рассказали журналистам в пресс-службе федерального агентства.

Отметим, одновременно мониторинговые Telegram-каналы сообщают об опасности атаки БПЛА на регион, а жители областного центра массово жалуются на пропажу интернета и проблемы со связью

