11 августа Росавиацией был введён план «Ковёр» в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно приостановила приём и отправку пассажирских самолётов.
- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - рассказали журналистам в пресс-службе федерального агентства.
Отметим, одновременно мониторинговые Telegram-каналы сообщают об опасности атаки БПЛА на регион, а жители областного центра массово жалуются на пропажу интернета и проблемы со связью