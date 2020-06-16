Верховный суд отклонил иск на 388 миллионов рублей к мэрии Волгограда





Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО "Автоград", которое пыталось взыскать с мэрии Волгограда более 388 миллионов рублей убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд комплекса зданий, расположенных на улице Балонина у автовокзала. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

Изъятие имущества, которое принадлежало на праве собственности ООО "Автоград", осуществлялось с целью строительства транспортно-пересадочного узла в Центральном районе Волгограда.

Как установлено судом, ООО "Автоград" на основании договора аренды от 5 августа 2008 года пользовалось земельным участком общей площадью 27 941 кв. метров, расположенным на улице имени М. Балонина, 9.

Ранее сообщалось, что у ООО "Автоград" было изъято 9 объектов недвижимости для муниципальных нужд под строительства транспортно-пересадочного узла . Среди них 7 одноэтажных зданий, 1 двухэтажное с пристройками по улице Михаила Балонина, 11 г, в основном производственного назначения, а также клуб и кафе по улице Невской, 2 а. Общая площадь построек составила 6 000 кв. метров, а площадь всего земельного участка, на котором они находились, - 27 941 кв. метр. Изъятия избежал лишь двухэтажный кирпичный дом с подвалом, оказавшийся памятником истории конца XIX века. В текущем году, как сообщало информагентство, этот купеческий дом во второй раз пытались безуспешно продать на торгах за 28,5 миллиона рублей по делу о банкротстве ООО "Автоград".

Отметим, что ООО "Автоград" судится с мэрией Волгограда уже давно. По мнению общества, в период действия договора аренды ограничивались его права по возведению жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием.

Между тем, 15 октября 2014 года администрация Волгограда, Правительство Волгоградской области и ОАО "РЖД" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Волгоград". Была утверждена дорожная карта реализации инвестиционного проекта по организации ТПУ на базе железнодорожного вокзала с учетом привокзальной территории. 6 апреля 2015 года постановлением администрации Волгограда №451 проект планировки территории был утвержден. Этим же проектом, включающим земельный участок ООО "Автоград", предусматривалось размещение на территории объекта иного назначения – транспортно-пересадочного узла.





Как заявлял истец, ООО "Автоград" оказалось лишено возможности реализации права возведения на принадлежащем ему участке объекта капитального строительства. Хотя на момент заключения договора аренды земельного участка в 2008 году и его продления в 2012 году с целью строительства многофункционального комплекса земельный участок не планировался для размещения ТПУ.

Верховный суд учел преюдициальное значение обстоятельств, установленных ранее при рассмотрении других дел. В том числе об изъятии и стоимости принадлежащих истцу на праве собственности объектов недвижимости, стоимости права аренды земельного участка, необходимого для эксплуатации этих объектов. А также стоимости причиненных изъятием убытков, включая убытки, которые возникли у истца в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами. Напомним, что размер убытков ООО "Автоград" составил более 49 миллионов рублей. Вступившее в законную силу решение суда исполнено.

Исходя из этого, суд отказал ООО "Автоград" в удовлетворении иска. Все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ выводы арбитражного суда Волгоградской области признали обоснованными.



