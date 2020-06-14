Расследования

В Волгограде зарезали студента медуниверситета

Расследования 14.06.2020 19:30
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14.06.2020 19:30


Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской у магазина "Бристоль" в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" один из сотрудников Волгоградского медицинского университета, убитым оказался 19-летний студент-первокурсник, гражданин Азербайджана. Ему нанесли смертельные ножевые ранения в грудь и живот. По предварительным данным, убийца был в защитной маске и бейсболке. Оперативный комментарий в СУ СКР по региону получить не удалось, информация уточняется.

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