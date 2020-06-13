Здравоохранение

Жертвами коронавируса в Волгоградской области стали двое мужчин

Здравоохранение 13.06.2020 12:46
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13.06.2020 12:46


Двое мужчин скончались за прошедшие сутки от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, умер 51-летний житель Николаевска, который обратился за помощью к медикам спустя неделю с начала заболевания. Он был госпитализирован в инфекционное отделение ГБУЗ «ГБ №2» г. Волжского, где у него диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.  
Второй умерший -  57-летний житель Котельниково. Он был доставлен бригадой скорой помощи в ГУЗ «Больница №16». Ему также диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. 
У мужчин были сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.  
Отмечается, что пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Всего в Волгоградской области от коронавируса уже скончались 27 человек.

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