Жертвами коронавируса в Волгоградской области стали двое мужчин

Здравоохранение 13.06.2020 12:46
0
13.06.2020 12:46
Двое мужчин скончались за прошедшие сутки от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, умер 51-летний житель Николаевска, который обратился за помощью к медикам спустя неделю с начала заболевания. Он был госпитализирован в инфекционное отделение ГБУЗ «ГБ №2» г. Волжского, где у него диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Второй умерший - 57-летний житель Котельниково. Он был доставлен бригадой скорой помощи в ГУЗ «Больница №16». Ему также диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
У мужчин были сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Всего в Волгоградской области от коронавируса уже скончались 27 человек.
Реклама
В Волгограде не верящий в пандемию депутат заразился коронавирусом11.06.2020 20:40
Здравоохранение 11.06.2020 20:40
Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагноз11.06.2020 15:56
Здравоохранение 11.06.2020 15:56
В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителами11.06.2020 14:16
Здравоохранение 11.06.2020 14:16
В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человека11.06.2020 11:48
Здравоохранение 11.06.2020 11:48
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавируса10.06.2020 21:14
Здравоохранение 10.06.2020 21:14
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитом09.06.2020 15:17
Здравоохранение 09.06.2020 15:17
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителами09.06.2020 14:41
Здравоохранение 09.06.2020 14:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человека09.06.2020 11:45
Здравоохранение 09.06.2020 11:45
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудников09.06.2020 09:36
Здравоохранение 09.06.2020 09:36
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусу08.06.2020 16:24
Здравоохранение 08.06.2020 16:24
Коронавирус унес жизни двух жителей Михайловки07.06.2020 14:45
Здравоохранение 07.06.2020 14:45
Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской области07.06.2020 11:39
Здравоохранение 07.06.2020 11:39
Коронавирус больше не приезжает в Волгоград06.06.2020 15:12
Здравоохранение 06.06.2020 15:12
Опять за 100: в Волгоградской области растет число зараженных COVID-1906.06.2020 11:48
Здравоохранение 06.06.2020 11:48
В Волгоградской области выясняют причины смерти медсестры после вспышки COVID-19 в ЦРБ05.06.2020 22:40
Здравоохранение 05.06.2020 22:40
Реклама