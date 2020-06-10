Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал Госуслуг





ПСБ подключился к сервису «Цифровой профиль», запущенному в промышленную эксплуатацию Центральным Банком и Минкомсвязи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Сервис позволяет гражданам оформлять кредиты дистанционно, без посещения отделения и подтверждения доходов документами. Всю необходимую информацию клиент может предоставить банку из своего цифрового профиля на Едином портале Госуслуг.

Цифровой профиль – это сведения из государственных баз данных (Пенсионного фонда России, МВД, ФНС, Росреестра и проч.), единым каналом для запроса которых является портал Госуслуг. В настоящее время сервис «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине — паспортные данные, ИНН, СНИЛС, водительские права, адрес и телефон и проч. Важно, что получить доступ к этой информации можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре согласий.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

ПСБ реализует проект в несколько этапов. В настоящее время банк в пилотном режиме запустил сервис для оформления потребительского кредита. На сайте банка клиент может заполнить заявку, авторизовавшись через портал Госуслуг и разрешив банку получить данные из цифрового профиля, после чего в анкете автоматически заполнятся соответствующие разделы.

На следующих этапах банк расширит использование цифрового профиля для выдачи других кредитных продуктов. Кроме того, бесшовная интеграция банка с порталом Госуслуг позволит оперативно обновлять сведения – клиентам не потребуется уведомлять банк о смене документов, окончании срока действия паспорта, изменении места жительства и проч.

«ПСБ является активным участником в проектах цифровой финансовой инфраструктуры в стране. Мы заинтересованы в максимально широком внедрении цифровых сервисов в наших сценариях оказания услуг. Цифровой профиль обладает огромным потенциалом – интеграция банковских систем с Единым порталом Госуслуг позволяет предоставлять гражданам любые финансовые услуги в цифровом формате. Для клиентов это удобный и безопасный способ получения банковских услуг, доступный из любой точки мира, в режиме 24/7. Для банка цифровой профиль становится единым каналом актуальной и достоверной информации из официальных источников, что позволяет снизить кредитные риски, усилить наши конкурентные преимущества и укрепить лояльность клиентов», — заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.



