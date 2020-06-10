Волгоградец получил 7 лет за покушение на дачу крупной взятки полицейскому





27-летнему жителю Волгограда приговором суда назначено наказание в виде семи лет и одного месяца в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, волгоградец признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере и в незаконном хранении оружия.

«Следствием и судом установлено, что в конце августа прошлого года сотрудниками территориального подразделения МВД в рамках расследования уголовного дела по факту кражи имущества местного жителя у предполагаемого подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого дома у мужчины полицейские обнаружили огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также бейсбольную биту. Владелец арсенала решил «откупиться» от стражей порядка. За уничтожение изъятых у него запрещенных предметов, а также непроведение дальнейших оперативных мероприятий он предложил сотруднику уголовного розыска, в чьем производстве находился материал проверки, 200 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег, сообщив вышестоящему руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. Попытка передачи незаконного денежного вознаграждения была зафиксирована сотрудниками отделения экономический безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД, а также УФСБ России по Волгоградского области», - рассказали следователи.



