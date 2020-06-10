В Волгограде утонули гражданские супруги





Накануне в Волгограде произошла очередная трагедия на воде. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Красноармейского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Виктор Рассказов, 47-летняя женщина вместе со своим 57-летним сожителем пришли в малолюдное место к монументу Ленина в Красноармейском районе, где расположились на берегу со спиртными напитками. Когда парочка решила охладиться, они зашли в воду, но стали тонуть. Помочь им выбраться из воды было некому – отдыхающие на берегу были слишком далеко.

Напомним, в этот же день в затоне на Тулака утонул 8-летний мальчик. Его 11-летнюю двоюродную сестру спас один из рыбаков.