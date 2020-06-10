Общество

Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублей

Общество 10.06.2020 13:44
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10.06.2020 13:44


В неэффективной трате почти 10 млн рублей заподозрили региональный комитет туризма в КСП Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение по результатам проверки ведомства, на бюджетные деньги в здании центрального универмага в 2019 году сделали ремонт помещений, который, по всей видимости, оказался никому не нужен.
Ранее областной краеведческий музей передал агентству по развитию туризма в безвозмездное пользование почти 930 квадратных метров площади на 4-ом и 5-ом этажах ЦУМа. На выделенные профильным комитетом 9,5 млн рублей помещения переделали под кабинеты. Вскоре агентство расторгло договор с музеем – в здание ЦУМа  сотрудники госучреждения так и не переехали.  Как выяснила КСП области  из пресс-релиза администрации области, на пустующие площади универмага у власти теперь другие виды – там разместится выставочный комплекс музея изобразительных искусств имени Машкова. Обустроенные офисы агентству явно не пригодятся. 
Аудиторы сделали робкий вывод, что чиновники комитета не соблюли принцип результативности использования бюджетных средств, что может привести к риску неэффективного использования казенных денег.
Музей Машкова планирует разместить в центральном универмаге 11 тысяч произведений культуры, большая часть из которых сейчас лежит в запасниках учреждения и никогда не выставлялась. 
По данным администрации Волгоградской области, уже есть предложения по концепции использования помещений, расположению различных зон и экспозиций. Предполагается, что в здании ЦУМа организуют «Мастерскую Ильи Машкова»; выставку, посвященную Сталинградской битве; представительство и виртуальный филиал Русского музея.

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