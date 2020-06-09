



Расходы Волгоградской облдумы в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 3,1%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в акте проверки регпарламента КСП области. По сравнению с 2018 годом расходы выросли за счет компенсационных выплат экс-председателю облдумы и депутатам прошлого созыва. На эти цели было потрачено 4 миллиона рублей. Также было израсходовано около 3,6 миллиона рублей на замену мебели для депутатов нового созыва, замену кондиционеров и оргтехники в связи со 100-процентным износом.

Всего же на деятельность Волгоградской облдумы в 2019 году было заложено 270 миллионов рублей. Потратили депутаты чуть меньше – 262,7 миллиона рублей. Экономия средств сложилась за счет проведения конкурсных процедур, сокращения расходов на выплаты помощникам депутатов в связи с длительным периодом заключения с ними гражданско-правовых договоров, а также из-за сокращения командировочных расходов и компенсационных выплат за аренду общественных приемных депутатов.

Аудиторы отметили, что существенные расходы регпарламентом были произведены на информирование населения о законотворческой деятельности думы (около 20 миллионов рублей), а также на приобретение сувенирной продукции и ценных подарков для поощрения граждан и организаций (более 10 миллионов рублей).

В акте КСП также обращается внимание, что количество депутатов облдумы, работающих на постоянной профессиональной основе, в новом созыве регпарламента увеличилось до 19 человек. В прежнем составе думы народных избранников, получающих зарплату из бюджета, было меньше – 15 человек.



