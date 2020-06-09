Борьба с коррупцией

Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателей

Борьба с коррупцией 09.06.2020 20:07
0
09.06.2020 20:07


Расходы Волгоградской облдумы в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 3,1%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в акте проверки регпарламента КСП области. По сравнению с 2018 годом расходы выросли за счет компенсационных выплат экс-председателю облдумы и депутатам прошлого созыва. На эти цели было потрачено 4 миллиона рублей. Также было израсходовано около 3,6 миллиона рублей на замену мебели для депутатов нового созыва, замену кондиционеров и оргтехники в связи со 100-процентным износом.
Всего же на деятельность Волгоградской облдумы в 2019 году было заложено 270 миллионов рублей. Потратили депутаты чуть меньше – 262,7 миллиона рублей. Экономия средств сложилась за счет проведения конкурсных процедур, сокращения расходов на выплаты помощникам депутатов в связи с длительным периодом заключения с ними гражданско-правовых договоров, а также из-за сокращения командировочных расходов и компенсационных выплат за аренду общественных приемных депутатов. 
Аудиторы отметили, что существенные расходы регпарламентом были произведены на информирование населения о законотворческой деятельности думы (около 20 миллионов рублей), а также на приобретение сувенирной продукции и ценных подарков для поощрения граждан и организаций (более 10 миллионов рублей).
В акте КСП также обращается внимание, что количество депутатов облдумы, работающих на постоянной профессиональной основе, в новом созыве регпарламента увеличилось до 19 человек. В прежнем составе думы народных избранников, получающих зарплату из бюджета, было меньше – 15 человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Борьба с коррупцией
08.06.2020 16:37
Борьба с коррупцией 08.06.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.06.2020 20:43
Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2020 12:55
Борьба с коррупцией 01.06.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.05.2020 08:27
Борьба с коррупцией 31.05.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.05.2020 11:06
Борьба с коррупцией 30.05.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.05.2020 16:30
Борьба с коррупцией 29.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 15:16
Борьба с коррупцией 27.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 13:03
Борьба с коррупцией 27.05.2020 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 23:04
Борьба с коррупцией 26.05.2020 23:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 17:25
Борьба с коррупцией 26.05.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 13:41
Борьба с коррупцией 26.05.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2020 20:32
Борьба с коррупцией 24.05.2020 20:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:07
Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателейСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенокСмотреть фотографии
18:08
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросомСмотреть фотографии
17:42
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайнСмотреть фотографии
17:13
Из-за коронавируса закрылось отделение офтальмологии в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:02
Под Волгоградом расстреляли отдыхавших на Дону москвичейСмотреть фотографии
17:02
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к водеСмотреть фотографии
16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколововСмотреть фотографии
15:17
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителамиСмотреть фотографии
14:36
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде добавляют спецмаршрутыСмотреть фотографии
14:09
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавшихСмотреть фотографии
14:08
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами РоссииСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиеныСмотреть фотографии
13:08
Паводок на Волге идет на спадСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»Смотреть фотографии
12:23
Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны ГензеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человекаСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в СириюСмотреть фотографии
10:20
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский художник получил награду от ПутинаСмотреть фотографии
09:36
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудниковСмотреть фотографии
09:33
Президент назначил председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
09:11
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый домСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 