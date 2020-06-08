В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработица

Экономика 08.06.2020 21:20
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08.06.2020 21:20
В Волгоградской области по данным Росстата количество безработных за период с января по апрель 2020 года составило 77,4 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по итогам 2019 года этот показатель составлял 67,8 тысяч человек. Таким образом, за период этого года количество безработных увеличилось почти на 10 тысяч человек.
На настоящий момент уровень безработицы в Волгоградской области – 6,2%. На конец прошлого года он был ниже – 5,4%. Сейчас регион занимает третье место по уровню безработицы среди регионов ЮФО. Хуже ситуация только в Калмыкии (9,5%) и в Адыгее (8,4%). Больше всех безработных в Краснодарском крае – 151,9 тысяч человек, но уровень безработицы здесь ниже, чем в Волгоградской области – 5,4%.
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