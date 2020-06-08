Экономика

В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработица

Экономика 08.06.2020 21:20
0
08.06.2020 21:20


В Волгоградской области по данным Росстата количество безработных за период с января по апрель 2020 года составило 77,4 тысячи человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по итогам 2019 года этот показатель составлял 67,8 тысяч человек. Таким образом, за период этого года количество безработных увеличилось почти на 10 тысяч человек. 
На настоящий момент уровень безработицы в Волгоградской области – 6,2%. На конец прошлого года он был ниже – 5,4%. Сейчас регион занимает третье место по уровню безработицы среди регионов ЮФО. Хуже ситуация только в Калмыкии (9,5%) и в Адыгее (8,4%). Больше всех безработных в Краснодарском крае – 151,9 тысяч человек, но уровень безработицы здесь ниже, чем в Волгоградской области – 5,4%. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
08.06.2020 11:48
Экономика 08.06.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.06.2020 09:56
Экономика 06.06.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.06.2020 11:35
Экономика 05.06.2020 11:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2020 12:00
Экономика 04.06.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2020 10:38
Экономика 04.06.2020 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 14:02
Экономика 03.06.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 13:00
Экономика 03.06.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2020 12:39
Экономика 03.06.2020 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 17:40
Экономика 02.06.2020 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 15:59
Экономика 02.06.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 13:28
Экономика 02.06.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 16:16
Экономика 01.06.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
20:09
В Волжском отложили открытие городского пляжаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких гражданСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
13:20
Депутаты из дома спасают экономику Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Наглая ловля рыбы браконьерами-наркоманами с моста Волжской ГЭС попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролямСмотреть фотографии
12:23
Бизнесмен из Ростова получил заряд дроби после удачной сделки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Волгоградские предприниматели получили 705 млн рублей от государства в пандемиюСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области коронавирусом заболели еще больше сотни человекСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области перевернулась машина с подростком за рулемСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области квартирант идет под суд за убийство хозяина жильяСмотреть фотографии
10:01
Поехали: в Волгоградской области пассажирские перевозки выходят из самоизоляцииСмотреть фотографии
08:00
Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:59
Улицы Волгограда заполонила реклама поправок в КонституциюСмотреть фотографии
20:43
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумовСмотреть фотографии
17:42
Жителям поселка Волгоградской области стыдно за памятник погибшим на войнеСмотреть фотографии
15:52
В июле Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособийСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от ракаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус унес жизни двух жителей МихайловкиСмотреть фотографии
11:39
Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Двухлетний малыш погиб в аварии с тягачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области иномарка задавила инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
10:58
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде обострилась проблема бродячих собакСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 