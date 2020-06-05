Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублей

Расследования 05.06.2020 13:24
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05.06.2020 13:24
Заработать деньги на фондовой бирже решилась 50-летняя жительница Волжского и лишилась всех сбережений. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщина сообщила полицейским, что стала жертвой обмана и лишилась 1 миллиона 335 тысяч рублей.
Она пояснила, что в апреле с ней связался неизвестный, представившись брокером международной фондовой торговой компании. Мошенник обманом убедил женщину заключить пользовательское соглашение и зарегистрироваться на сайте финансового учреждения, пообещав крупную прибыль. Заявительница перечислила на счет организации более миллиона рублей, но обещанных денежных средств так и не получила.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника.
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