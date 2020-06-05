



Управление делами администрации Волгоградской области в рамках исполнения закона о борьбе с коррупцией представило информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных государственных учреждений за 2019 год, сообщает ИА «Высота 102».

Так, согласно опубликованным данным, среднемесячная зарплата директора ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» Сергея Воцко в 2019 году составляла немногим более 99 тысяч рублей, руководитель ГКУ ВО «Дирекция по обеспечению деятельности Общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградской области» Ирина Шарипова в среднем получала 73 с половиной тысячи, директор ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области» Валерий Андроник зарабатывал 96 552 рубля.















