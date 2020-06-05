Борьба с коррупцией

Управление делами администрации Волгоградской области показало зарплаты руководителей госучреждений

Борьба с коррупцией 05.06.2020 12:07
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05.06.2020 12:07


Управление делами администрации Волгоградской области в рамках исполнения закона о борьбе с коррупцией представило информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных государственных учреждений за 2019 год, сообщает ИА «Высота 102».
Так, согласно опубликованным данным, среднемесячная  зарплата директора ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» Сергея Воцко в 2019 году составляла немногим более  99 тысяч  рублей,  руководитель ГКУ ВО «Дирекция по обеспечению деятельности Общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградской области» Ирина Шарипова в среднем получала 73 с половиной тысячи, директор ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области» Валерий Андроник  зарабатывал 96 552 рубля. 




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