Борьба с коррупцией 05.06.2020 12:07
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05.06.2020 12:07
Управление делами администрации Волгоградской области в рамках исполнения закона о борьбе с коррупцией представило информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных государственных учреждений за 2019 год, сообщает ИА «Высота 102».
Так, согласно опубликованным данным, среднемесячная зарплата директора ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» Сергея Воцко в 2019 году составляла немногим более 99 тысяч рублей, руководитель ГКУ ВО «Дирекция по обеспечению деятельности Общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградской области» Ирина Шарипова в среднем получала 73 с половиной тысячи, директор ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области» Валерий Андроник зарабатывал 96 552 рубля.
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