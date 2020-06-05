В Волгограде смачное ДТП на светофоре попало на видео

Происшествия 05.06.2020 12:55
0
05.06.2020 12:55
ДТП с участием двух иномарок произошло на пустой дороге в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, около 8 утра 38-летний водитель "Ford Focus", двигаясь по улице Рабоче-Крестьянской в сторону Советского района, на скорости въехал в стоящий на светофоре "Renault Logan". На видео видно, что пешеходы, которые начали переходить дорогу, с опаской попятились обратно с проезжей части на тротуар.
В результате ДТП пострадал водитель "Ford ". Его доставили в больницу.
Реклама
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мяса04.06.2020 14:16
Происшествия 04.06.2020 14:16
С набережной Волгограда украли два шезлонга04.06.2020 13:11
Происшествия 04.06.2020 13:11
В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедией04.06.2020 11:01
Происшествия 04.06.2020 11:01
Под Волгоградом мотоциклист врезался в трактор, есть пострадавшие04.06.2020 09:58
Происшествия 04.06.2020 09:58
Четыре человека пострадали в ДТП под Волгоградом03.06.2020 10:03
Происшествия 03.06.2020 10:03
В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТП02.06.2020 17:43
Происшествия 02.06.2020 17:43
Два человека погибли в ДТП с автофургоном в Волгоградской области02.06.2020 10:08
Происшествия 02.06.2020 10:08
Продавец в Волгоградской области испугала разбойника-рецидивиста02.06.2020 09:19
Происшествия 02.06.2020 09:19
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецепта01.06.2020 15:20
Происшествия 01.06.2020 15:20
Ни батута, ни окон: в Волгограде очередная волна обманов жителей01.06.2020 12:59
Происшествия 01.06.2020 12:59
В Волгоградской области подросток уехал на угнанной машине в соседний район01.06.2020 11:33
Происшествия 01.06.2020 11:33
Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся01.06.2020 09:46
Происшествия 01.06.2020 09:46
На севере Волгограда сгорели три автомобиля01.06.2020 08:42
Происшествия 01.06.2020 08:42
В Волгограде разыскивают женщину, бросившую ребенка на улице31.05.2020 10:59
Происшествия 31.05.2020 10:59
В Волгоградской области иномарка влетела под самосвал: погиб житель Саратова31.05.2020 10:08
Происшествия 31.05.2020 10:08
Реклама