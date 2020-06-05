В Волгограде смачное ДТП на светофоре попало на видео











ДТП с участием двух иномарок произошло на пустой дороге в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, около 8 утра 38-летний водитель "Ford Focus", двигаясь по улице Рабоче-Крестьянской в сторону Советского района, на скорости въехал в стоящий на светофоре "Renault Logan". На видео видно, что пешеходы, которые начали переходить дорогу, с опаской попятились обратно с проезжей части на тротуар.

В результате ДТП пострадал водитель "Ford ". Его доставили в больницу.



