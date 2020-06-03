Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)

Расследования 03.06.2020 14:28
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03.06.2020 14:28
Полицейские задержали подозреваемого в угоне "ВАЗ-2107" из гаража в поселке Ерзовка Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, утром 1 июня в полицию обратился 45-летний местный житель с заявлением о пропаже автомобиля из гаража местного ГСК.
В этот же день машина в исправном состоянии была обнаружена инспекторами ДПС в 3 километрах от гаражного кооператива. Подозреваемого также быстро нашли. Им оказался 32-летний ранее судимый за угон житель Городищенского района. Он сознался в содеянном.
Установлено, что задержанный владеет соседним гаражом с потерпевшим. На протяжении нескольких недель он сооружал подкоп под фундаментом гаражей, а в ночь на 1 июня проник в соседний бокс. Обнаружив, что ключ вставлен в замок зажигания машины, мужчина отогнул замок металлических дверей, выгнал автомобиль и уехал кататься по поселку, а после бросил его на обочине.
В настоящее время автомашина возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
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