Экономика 03.06.2020 14:02
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03.06.2020 14:02
Чистая прибыль банка «Открытие» в апреле выросла до 5,9 млрд рублей за счет увеличения доходов и сокращения расходов от операционной деятельности. За первые четыре месяца 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 8,9 млрд рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
За январь-апрель 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3%. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35,7 млрд. рублей (+3%) до 1,45 трлн рублей. Положительную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12% до 419 млрд рублей. За апрель кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,6 млрд рублей.
Объем вложений в ценные бумаги за 4 месяца 2020 года сократился на 78 млрд рублей (-10%) до 722 млрд рублей, что обусловлено управлением структурой ликвидных активов.
С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 21,3 млрд рублей (+1,2%) до 1,76 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За апрель средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,3 млрд рублей.
Регуляторный капитал с начала 2020 года увеличился на 11,5 млрд рублей (+3,7%) до 324 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.
Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 мая составил 14% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).
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