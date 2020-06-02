В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делу

Расследования 02.06.2020 10:49
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02.06.2020 10:49
Условное наказание на 2 года и 7 месяцев и штраф в 170 тысяч рублей получил в Волгограде 30-летний житель Астраханской области Даржигитов за незаконный оборот осетровых на 23 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной прокуратуры, государственное обвинение настаивало на 3 годах лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей.
Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с пятью сообщниками в период с августа 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке и продаже икры и туш рыбы осетровых пород.
Преступную группу задержали весной 2019 года. В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей. Согласно материалам Тракторозаводского районного суда Волгограда, «5 мая 2019 года в утреннее время суток, гражданин Даржигитов, находящийся на реке «Сланец» вблизи с. Маково Володарского района Астраханской области, встретился с неустановленными следствиями лицам, у которых приобрел 5 частей одной туши белуги, а также 11 туш русского осетра, которые он, погрузив в автомобиль, доставил к себе домой для последующей реализации».
Даржигитов признан виновным в незаконном приобретении и хранении 11 туш русского осетра и 5 частей туши белуги, выловленных браконьерским способом на территории Астраханской области.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.
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