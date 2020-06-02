Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автофургоном в Волгоградской области

Происшествия 02.06.2020 10:08
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02.06.2020 10:08


Смертельная авария произошла накануне на автодороге "Камышин - Петров Вал" в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального главка МВД, на 12 км автодороги в Камышинском районе столкнулись "ВАЗ-21070" и автофургон "ГАЗ-172412". По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
На месте аварии погибли 55-летний водитель и 57-летний пассажир"ВАЗ-21070". В больницу доставлены три человека - 21-летняя пассажирка "ВАЗа", 46-летний водитель грузовика и его 43-летний пассажир.  

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