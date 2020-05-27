Экономика

Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгоградской области никто не отменял

Экономика 27.05.2020 15:49
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27.05.2020 15:49


Корректировка утвержденных ранее региональных планов по повышению тарифов на энергоносители в пределах инфляции возможна только при соответствующем решении федерального центра, об этом ИА «Высота 102» сообщили в областном комитете тарифного регулирования в ответ на редакционный запрос. Ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что ряд российских субъектов в числе предложений в общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан рассматривает возможность временного отказа от увеличения тарифов ЖКХ. 
Напомним, по распоряжению правительства России, с 2020 года индексация тарифов должна производиться один раз в год - с 1 июля.
В Волгоградской области приказом регионального комитета тарифного регулирования, к примеру, стоимость 1 кВтч электроэнергии для проживающих в многоквартирных домах с 1 июля вырастет на 19 копеек - с 4,32 руб. до 4,51 руб. В домах, оборудованным электроплитами, электроэнергия подорожает на 13 копеек за кВтч - с 3,03 рубля до 3,16 руб.
Жители сельских населенных пунктов будут платить так же, как и проживающие в домах с электроплитами - 3,16 руб. Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
Напомним, тарифы у разных поставщиков могут отличаться. Так у ООО «Концессии водоснабжения» тарифы на водоснабжение изменятся с 23,20 руб. (с НДС) за метр кубический на 24,36 руб. (с НДС) и водоотведение с 15,01 руб. (с НДС) на 15,76 руб. (с НДС).

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