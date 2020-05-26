Экономика

3,5 тыс. жителей Волгоградской области застраховались от несчастных случаев в СК «Сбербанк страхование» в 2020 году

Экономика 26.05.2020 14:47 Новости компаний
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26.05.2020 14:47 Новости компаний


С начала года около 3,5 тыс. жителей Волгоградской области защитили себя от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем, при помощи программы страхования «Защита близких+». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, о собственном здоровье и здоровье семьи чаще беспокоятся женщины: именно они заключили 65% от общего количества договоров по этой программе.
Программа «Защита близких+» включает в себя три варианта страхования на выбор — «Для себя», «Для семьи» и «Для детей» — и позволяет застраховаться от травм в результате несчастных случаев. Полис действует круглосуточно, а страховая защита распространяется даже на занятия любимым спортом.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «С начала года полисы страхования по программе "Защита близких+" оформили около 3,5 тыс. наших клиентов, а всего в страховых компаниях Сбербанка "Сбербанк Страхование" и "Сбербанк страхование жизни" действует около 40 тыс. договоров по этой программе, заключенных в Волгограде и Волгоградской области. Полис страхования по этой программе можно оформить онлайн или в любом отделении Сбербанка. Программа обеспечивает страховой защитой от любых травм, в частности, от переломов, ожогов, тяжелых ран и обморожений. Одно из преимуществ продукта в том, что он распространяется и на любительские виды спорта».
Около 70% от общего количества договоров клиенты оформляют для себя, по 15% — для детей и для всей семьи. Женщины заключают договоры страхования от несчастных случаев почти в два раза чаще, чем мужчины. Вариант страховой защиты «Для детей» и «Для семьи» в подавляющем большинстве случаев также выбирают представительницы прекрасного пола.
Договор страхования можно заключить на год или на пять лет, при этом большинство клиентов предпочитают именно пятилетние договоры. Взносы по такому договору уплачиваются ежегодно или ежемесячно, при этом стоимость фиксируется на весь срок, страховая защита продолжает действовать даже в случае существенных изменений здоровья клиента в течение срока действия договора, а страховая сумма возобновляется ежегодно в полном объеме. 
Причиной 90% страховых выплат по программе «Защита близких +» становятся бытовые травмы. Размер выплат зависит от тяжести травм. Средняя выплата составляет около 15 тыс. рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и могут составлять 400 тыс., 500 тыс. или 600 тыс. рублей. Крупнейшая выплата, произведенная в Волгоградской области в 2020 году, составила 65 тыс. рублей. Причиной страховой выплаты стала бытовая травма.
С 2020 года договоры страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+» оформляет компания «Сбербанк Страхование». «Сбербанк страхование жизни» продолжает обслуживать клиентов по заключенным ранее и продолжающим действовать договорам.




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