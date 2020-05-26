Промпредприятия Волгоградского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лучший по профессии»





Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области сообщил о проведении в 2020 году Волгоградского областного конкурса «Лучший по профессии» в номинациях сферы промышленности и ТЭК: «Лучший электросварщик», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтер».

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в Волгоградской области в 14-й раз, его цель — повышение престижа рабочих специальностей, выявление и внедрение передового опыта. Испытания включают в себя теоретические и практические задания; знания и навыки конкурсантов оценивает экспертная группа, в которую входят представители профильных отраслей, профсоюзов, органов власти.

Ежегодно смотр объединяет порядка ста специалистов ведущих предприятий региона. В 2020-м году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сроки проведения конкурса определят в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Подведение итогов традиционно проходит в декабре.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе профильного комитета, в настоящее время разрабатываются положения о проведении номинаций конкурса, а также конкурсные задания, формируются составы конкурсных комиссий.

Конкурс в номинации «Лучший электросварщик» пройдет на базе филиала ОАО «Волгограднефтемаш», в номинации «Лучший лаборант химического анализа» на базе ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж им. В.И.Вернадского», в номинации «Лучший электромонтер» - в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» г.Волжский.

Напомним, в 2019 году лучшим электросварщиком стал сотрудник ОАО «Волгограднефтемаш», лидером среди лаборантов химического анализа — представитель АО «Каустик», первым в номинации «Лучший электромонтер» стал специалист завода ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».