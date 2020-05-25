Общество 25.05.2020 16:02
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25.05.2020 16:02
Запрета на въезд в Волгоградскую область жителей Дагестана нет, но ограничительные мероприятия проводятся в отдельных населенных пунктах региона, передает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян, это связано со вспышкой коронавирусной инфекции в двух населенных пунктах Котельниковского района, где проживают в основном выходцы из Дагестана.
"Ведется работа по предупреждению. Желательно, чтобы родственники в этот период не приезжали. А, если приехали, то информация передается в комитет здравоохранения, Роспотребнадзор, а ими уже принимается решение о самоизоляции", - пояснил Гулян. Все приезжающие в волгоградский регион из Дагестана помещаются на обязательный 14-дневный карантин.
Напомним, коронавирусом в Волгоградской области заболели жители двух хуторов Сазонов и Дорофеев Котельниковского района. Инфекцию они завезли из Дагестана, где были на похоронах.
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