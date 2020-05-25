









Запрета на въезд в Волгоградскую область жителей Дагестана нет, но ограничительные мероприятия проводятся в отдельных населенных пунктах региона, передает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Игорь Гулян, это связано со вспышкой коронавирусной инфекции в двух населенных пунктах Котельниковского района, где проживают в основном выходцы из Дагестана.

"Ведется работа по предупреждению. Желательно, чтобы родственники в этот период не приезжали. А, если приехали, то информация передается в комитет здравоохранения, Роспотребнадзор, а ими уже принимается решение о самоизоляции", - пояснил Гулян. Все приезжающие в волгоградский регион из Дагестана помещаются на обязательный 14-дневный карантин.



