Жители двух хуторов в Волгоградской области заразились COVID-19 на похоронах в Дагестане

В Котельниковской ЦРБ развернуто 50 инфекционных коек
Общество 23.05.2020 15:35
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23.05.2020 15:35
Вспышка коронавирусной инфекции в двух хуторах Волгоградской области, по предварительной информации, произошла среди жителей, вернувшихся из Дагестана с похорон. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, первые случаи болезни в хуторах Сазонов и Дорофеев Котельниковского района Волгоградской области, где в основном проживают выходцы из Дагестана, стали фиксироваться 15 мая. В этот день в Котельниковскую ЦРБ за медицинской помощью обратились два человека, их госпитализировали.
Через два дня, 17 мая, десять жителей хуторов самостоятельно выехали в Волгодонск, где прошли обследование методом компьютерной томографии. У них выявили поражения легких.
На следующий день в населенные пункты после обращения местных жителей выехали две медицинские бригады ЦРБ. Симптомы респираторного заболевания были выявлены почти у всех жителей. Сообщается, что в хуторе Сазонов прописано 75 человек, а в Дорофееве проживает 219 жителей.
Забор биоматериала на новый коронавирус был взят у всех жителей хуторов. Въезд и выезд в населенные пункты был ограничен.
Ранее сообщалось о госпитализации 27 жителей хуторов в районную больницу. Сейчас уточняется, что 20 мая 16 человек были переведены в медицинские организации Волгограда: ГУЗ «Больница № 16», ГБУЗ «ВОКБ № 3», ГУЗ «Больница № 22», ГБУЗ «ВОДИБ».
В ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» развернуто 50 инфекционных коек, 6 реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ.
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