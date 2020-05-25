



Накануне в Волгограде в результате ДТП с квадроциклом и мотоциклом пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в 17-30 в Краснооктябрьском районе города. Экипаж мотовзвода ОБППС городского отдела ГИБДД в составе двух сотрудников полиции предпринял попытку остановить квадроцикл «Поларис» без государственных регистрационных знаков.

В ходе преследования водитель квадроцикла не реагировал на неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке и напротив дома №1 по ул. Лермонтова квадроцикл столкнулся с двигающимся попутно служебным мотоциклом «Ямаха» с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией под управлением 38-летнего старшего лейтенанта полиции.

В результате ДТП оба водителя с травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту проводится проверка. Материалы переданы в районный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения в отношении водителя квадроцикла.