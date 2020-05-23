



Возобновились приостановленные в апреле текущего года из-за коронавируса торги по продаже имущества обанкротившегося в Волгограде АО «Тракторная компания «ВГТЗ». Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил организатор торгов ООО «ГК «Кварта» со ссылкой на требование конкурсного управляющего.

Отметим, что о приостановке торгов с 7 апреля также настаивал конкурсный управляющий в связи с тем, что в условиях действия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ознакомление с распродаваемым имуществом может быть затруднительно.

Напомним, сообщение о продаже имущества завода-банкрота появилось в конце марта текущего года. На торги выставлено несколько тракторов, оборудование, товарно-материальные ценности и даже автомобиль «УАЗ-3909» 1999 года выпуска. Так, с молотка уйдут 4 трактора ДТ и ВТ, станки, оборудование, различные агрегаты, оргтехника, серверы, системные блоки и многое другое. Начальная цена всего распродаваемого имущества, которое поделено на несколько лотов, составляет почти 180 миллионов рублей. Большая часть имущества находится в залоге.

Отметим, что практические все оборудование, агрегаты, оргтехника были произведены несколько лет и даже десятилетий назад. Так, к примеру, самый «молодой» трактор ДТ-75В-С4 сошел с конвейера в 2008 году. Все остальные машины 1998 года выпуска.

АО «Тракторная компания «ВГТЗ» было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 27 апреля 2020 года.

АО «Тракторная компания «ВГТЗ» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ) занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых «Тракторная компания «ВГТЗ» и ТД «Волгоградский трактор».

В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК «Ростех».



