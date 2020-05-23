Экономика

В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкрота

Военные в апреле обработали завод от COVID-19
Экономика 23.05.2020 18:41
0
23.05.2020 18:41


Возобновились приостановленные в апреле текущего года из-за коронавируса торги по продаже имущества обанкротившегося в Волгограде АО «Тракторная компания «ВГТЗ». Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил организатор торгов ООО «ГК «Кварта» со ссылкой на требование конкурсного управляющего.
Отметим, что о приостановке торгов с 7 апреля также настаивал конкурсный управляющий в связи с тем, что в условиях действия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ознакомление с  распродаваемым имуществом может быть затруднительно.
Напомним, сообщение о продаже имущества завода-банкрота появилось в конце марта текущего года. На торги выставлено несколько тракторов, оборудование, товарно-материальные ценности и даже автомобиль «УАЗ-3909» 1999 года выпуска. Так, с  молотка уйдут 4 трактора ДТ и ВТ, станки, оборудование, различные агрегаты, оргтехника, серверы, системные блоки и многое другое. Начальная цена всего распродаваемого имущества, которое поделено на несколько лотов, составляет почти 180 миллионов рублей. Большая часть имущества находится в залоге.
Отметим, что практические все оборудование, агрегаты, оргтехника были произведены несколько лет и даже десятилетий назад. Так, к примеру, самый «молодой» трактор ДТ-75В-С4 сошел с конвейера в 2008 году. Все остальные машины 1998 года выпуска.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 27 апреля 2020 года.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ)  занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых «Тракторная компания «ВГТЗ» и ТД «Волгоградский трактор». 
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК «Ростех».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экономика
22.05.2020 12:33
Экономика 22.05.2020 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.05.2020 11:24
Экономика 22.05.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2020 16:15
Экономика 21.05.2020 16:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2020 10:39
Экономика 21.05.2020 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 18:26
Экономика 20.05.2020 18:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 15:54
Экономика 20.05.2020 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 13:35
Экономика 20.05.2020 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 11:43
Экономика 20.05.2020 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 16:58
Экономика 19.05.2020 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 13:49
Экономика 19.05.2020 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 13:02
Экономика 19.05.2020 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 09:44
Экономика 19.05.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2020 16:48
Экономика 18.05.2020 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2020 12:45
Экономика 18.05.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2020 09:28
Экономика 16.05.2020 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
В токсичном по коронавирусу районе Волгоградской области готовятся к другой напастиСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
16:00
Первые новобранцы призыва времен пандемии прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
15:35
Жители двух хуторов в Волгоградской области заразились COVID-19 на похоронах в ДагестанеСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области коронавирусу сдался последний районСмотреть фотографии
14:12
В Волгоградской области от коронавируса умерла пожилая жительница МихайловкиСмотреть фотографии
13:50
Нарушителей масочного режима ловят на остановках и вокзалах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
СК разыскивает бесследно пропавшего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:36
Власти Волгограда рассказали о хозяине сказочных избушек у Ангарского прудаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области еще один человек скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
«Кто-то слил данные!»: жителей Волгограда атаковали странными звонкамиСмотреть фотографии
11:18
Почти три десятка гаражей и машин разорили два приятеля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца оштрафовали за защиту лошадей "Соснового бора"Смотреть фотографии
10:13
Прогулки в лесах Волгоградской области останутся под запретомСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель грузовикаСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсийСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде завершено формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорийСмотреть фотографии
16:58
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
СК предъявил обвинение жителю Волгограда за фото фашиста Мюллера на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:33
Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростилиСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских правСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»Смотреть фотографии
14:28
Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньгиСмотреть фотографии
14:21
В больнице Волгограда закрылось отделение из-за заболевшего COVID-19 пациентаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области незваный гость с пистолетом выстрелил человеку в животСмотреть фотографии
13:42
Увеличилось количество зараженных коронавирусом в психоневрологическом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области врачи осваивают онлайн-приемы пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидываниемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Закрыты на въезд и выезд: в Волгоградской области изолировали два заболевших хутораСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде экс-руководителя отдела СУ СКР не отпустили под домашний арестСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 