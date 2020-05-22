ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд рублей

Экономика 22.05.2020 12:33 Новости компаний
0
22.05.2020 12:33 Новости компаний
В апреле ВТБ Лизинг заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования стоимостью 1,4 млрд руб., также в ближайшее время будут подписаны договоры лизинга еще на 1,3 млрд руб.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с соответствии с контрактами ВТБ Лизинг профинансирует комплексную закупку систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационного и IT-оборудования. Большая часть техники передается для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.
ВТБ Лизинг сотрудничает с ПАО «Ростелеком» и его дочерними компаниями с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 4,8 млрд руб. с НДС сроком на 5 лет.
По объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров ВТБ Лизинг занял вторую строчку отраслевого рэнкинга, подготовленного рейтинговым агентством Эксперт РА по итогам 2019 года. Компания занимает 26% этого рынка.
"Мы рады сотрудничать с ПАО «Ростелеком», который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. В сегодняшней непростой ситуации мы продолжаем финансировать национальные проекты и поставлять оборудование для их реализации. Благодаря выстроенным процессам непрерывности деятельности и системе коммуникации даже в условиях пандемии мы находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами", — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
«Применение лизинговых инструментов и сотрудничество с ВТБ Лизинг позволяют «Ростелекому» находить сбалансированные решения при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации крупных корпоративных и государственных клиентов. Нам удалось оперативно перевести взаимодействие между компаниями в цифровой формат и продолжить заключение сделок в дистанционном режиме. Это важно, так как востребованность решений и сервисов «Ростелекома» со стороны наших клиентов только увеличилась в период пандемии, и компании нужно оперативно принимать меры по развитию сетей и инфраструктуры», — отметил старший вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.
Реклама
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала22.05.2020 11:24
Экономика 22.05.2020 11:24
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 тыс волгоградцев21.05.2020 16:15
Экономика 21.05.2020 16:15
Пострадавшим от коронавируса волгоградским предпринимателям дали денег21.05.2020 10:39
Экономика 21.05.2020 10:39
Вырастить урожай – главная тема сельхозсезона 202020.05.2020 18:26
Экономика 20.05.2020 18:26
При поддержке банка «Открытие» в онлайн-режиме стартует фестиваль «Arkhangelsk Blues»20.05.2020 15:54
Экономика 20.05.2020 15:54
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке20.05.2020 13:35
Экономика 20.05.2020 13:35
Клиенты Сбербанка могут получить реквизиты для перевода детских пособий не выходя из дома20.05.2020 11:43
Экономика 20.05.2020 11:43
Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный круг19.05.2020 16:58
Экономика 19.05.2020 16:58
Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве19.05.2020 13:49
Экономика 19.05.2020 13:49
Волгоградские предприятия наращивают выпуск дезрастворов и средств индивидуальной защиты19.05.2020 13:02
Экономика 19.05.2020 13:02
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%19.05.2020 09:44
Экономика 19.05.2020 09:44
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году18.05.2020 16:48
Экономика 18.05.2020 16:48
ВТБ Лизинг поставит более 1000 LadaLargus для Почты России18.05.2020 12:45
Экономика 18.05.2020 12:45
Бюджет Волгоградской области потратится на акции АО «Корпорация развития»16.05.2020 09:28
Экономика 16.05.2020 09:28
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты15.05.2020 12:05
Экономика 15.05.2020 12:05
Реклама