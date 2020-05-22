Экономика

ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на 2,7 млрд рублей

Экономика 22.05.2020 12:33 Новости компаний
0
22.05.2020 12:33 Новости компаний


В апреле ВТБ Лизинг заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования стоимостью 1,4 млрд руб., также в ближайшее время будут подписаны договоры лизинга еще на 1,3 млрд руб.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с соответствии с контрактами ВТБ Лизинг профинансирует комплексную закупку систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационного и IT-оборудования. Большая часть техники передается для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.
ВТБ Лизинг сотрудничает с ПАО «Ростелеком» и его дочерними компаниями с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 4,8 млрд руб. с НДС сроком на 5 лет.
По объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров ВТБ Лизинг занял вторую строчку отраслевого рэнкинга, подготовленного рейтинговым агентством Эксперт РА по итогам 2019 года. Компания занимает 26% этого рынка.
"Мы рады сотрудничать с ПАО «Ростелеком», который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. В сегодняшней непростой ситуации мы продолжаем финансировать национальные проекты и поставлять оборудование для их реализации. Благодаря выстроенным процессам непрерывности деятельности и системе коммуникации даже в условиях пандемии мы находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами", — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
«Применение лизинговых инструментов и сотрудничество с ВТБ Лизинг позволяют «Ростелекому» находить сбалансированные решения при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации крупных корпоративных и государственных клиентов. Нам удалось оперативно перевести взаимодействие между компаниями в цифровой формат и продолжить заключение сделок в дистанционном режиме. Это важно, так как востребованность решений и сервисов «Ростелекома» со стороны наших клиентов только увеличилась в период пандемии, и компании нужно оперативно принимать меры по развитию сетей и инфраструктуры», — отметил старший вице-президент, финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экономика
22.05.2020 11:24
Экономика 22.05.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2020 16:15
Экономика 21.05.2020 16:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2020 10:39
Экономика 21.05.2020 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 18:26
Экономика 20.05.2020 18:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 15:54
Экономика 20.05.2020 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 13:35
Экономика 20.05.2020 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.05.2020 11:43
Экономика 20.05.2020 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 16:58
Экономика 19.05.2020 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 13:49
Экономика 19.05.2020 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 13:02
Экономика 19.05.2020 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.05.2020 09:44
Экономика 19.05.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2020 16:48
Экономика 18.05.2020 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.05.2020 12:45
Экономика 18.05.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2020 09:28
Экономика 16.05.2020 09:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.05.2020 12:05
Экономика 15.05.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:58
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
СК предъявил обвинение жителю Волгограда за фото фашиста Мюллера на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:33
Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростилиСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских правСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»Смотреть фотографии
14:28
Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньгиСмотреть фотографии
14:21
В больнице Волгограда закрылось отделение из-за заболевшего COVID-19 пациентаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области незваный гость с пистолетом выстрелил человеку в животСмотреть фотографии
13:42
Увеличилось количество зараженных коронавирусом в психоневрологическом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области врачи осваивают онлайн-приемы пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидываниемСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Закрыты на въезд и выезд: в Волгоградской области изолировали два заболевших хутораСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде экс-руководителя отдела СУ СКР не отпустили под домашний арестСмотреть фотографии
12:17
Начальника станции в Волгоградской области задержали за серию взятокСмотреть фотографии
11:43
Вторая тысяча: коронавирус в Волгоградской области подтвержден у 2002 человекСмотреть фотографии
11:20
Житель Волгоградской области угнал трактор ради покатушекСмотреть фотографии
11:02
Рекордное число голоруких безмасочников поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В аптеках Волгограда появятся противокоронавирусные костюмыСмотреть фотографии
10:31
Сиделку подозревают в зверском убийстве пенсионерки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области для больного ребенка отсудили лекарство за 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области сторожа элеватора рыли землю для кражи отрубейСмотреть фотографии
09:40
Расписание ЕГЭ-2020 охватило жаркий июльСмотреть фотографии
19:09
В Волгоградской области к тестированию на COVID-19 подключили центр СПИДаСмотреть фотографии
17:41
«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Скандал с бесплатными масками в Волжском вышел на федеральный уровеньСмотреть фотографии
16:33
Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 тыс волгоградцевСмотреть фотографии
16:12
Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улицеСмотреть фотографии
15:54
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничествеСмотреть фотографии
15:30
Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 