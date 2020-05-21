Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 000 волгоградцев

Экономика 21.05.2020 16:15
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21.05.2020 16:15
Свыше 10 тысяч кредитов в период с 20 марта по 13 мая реструктуризировали банки жителям Волгоградской области, чей доход снизился из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, в денежном выражении было пересмотрено обязательств волгоградцев на 4 миллиарда рублей.
Из общего числа обращений за кредитными каникулами и реструктуризацией банки одобрили 57% обращений. Всего за помощью обратилось 19,5 тысячи заемщиков.
«Процент одобрения банками обращений граждан продолжает расти, – отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов. – Мы анализируем ситуацию: показатель вырос с 36% в первую неделю наблюдений до 57%. Банки отладили работу с клиентами, а заемщики разобрались в законодательных требованиях. Однако Банк России продолжает выявлять недостатки в работе кредитных организаций при предоставлении реструктуризации. Некоторые банки неточно информируют людей об условиях соглашений, взамен кредитных каникул предлагаются менее выгодные программы. Регулятор рекомендует поднадзорным организациям исправить ситуацию и активнее информировать граждан. Если человек считает, что банк нарушает его права, можно обратиться на сайт Банка России и оставить жалобу в разделе «Интернет-приемная».
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